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上櫃公司好薪酸 股價200元員工薪資僅38萬元

2019-05-01 11:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

立委曾銘宗。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
立委曾銘宗。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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上市上櫃公司股價超過200元，每股盈餘EPS10元以上，這麼賺錢的公司，員工平均薪資竟然只有38.9萬元！立委曾銘宗今（1）日上午在立法院財委會公布上市上櫃「低薪」狀況，其中符合上述條件的上市公司，最低薪的可成科技只有65.6萬元，上櫃公司瓦城更是只有38.9萬元。

曾銘宗今天上午在財委會質詢時，提出來自金管會的資料顯示，2018年932家上市公司，股價在200元以上，EPS10元以上的，總共有16家，包括大立光、可成和國巨等，像是大立EPS181.7元，扣除董事酬勞的員工平薪資只有135萬元。

16家上市公司中員工平均薪資最高的是旭隼336萬元，其次是聯發科300萬元，和泰汽車第三273萬元。

曾銘宗說，16家上市公司中，比較差的是可成員工平均薪資65.6萬元，川湖71.8萬元，儒鴻87.5萬元。另外，國巨董監酬勞1億多元，員工平均薪資僅90萬元，讓人看不下去。

曾銘宗說，股價在200元以上，EPS10元以上的上櫃公司12家，低薪情況更誇張，寶雅去年

EPS17元，員工平均薪資45.7萬元，瓦城更誇張只有38.9萬元；蔡政府說要解決低薪問題，根本是標準的假新聞；並問顧立雄「你看得下去嗎」？

就曾銘宗公布的低薪上櫃公司，顧立雄說，瓦城是餐飲業，寶雅是零售業，因為有很多非全職的員工。

曾銘宗表示，看看這些資料就可以知道，誰是好老闆，誰是慣老闆，公司賺錢後，被誰拿走了，盈餘增加後，誰拿走了；金管會不能只是公布上市櫃公司員工薪資情況，公布之後，要開記者會砲打，讓外界看看這些老闆賺錢沒良心。

顧立雄表示，「我不能炮打，我只能公布」。

曾銘宗說，像國巨去年是60萬元，被公布之後，今年就變成90萬元，公布就會改進；他代表勞工，要求顧立雄要舉行記者會。

顧立雄表示，「我可以適當時間說明，但我沒有要特別修理誰，端午節也快到了」；曾銘宗則說，「你凸顯他就好」。

曾銘宗薪資低薪
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