老闆拿太多、員工拿太少 這三家上市櫃公司被點名

2019-05-01 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照 分享 facebook 立委曾銘宗今（1）日在立法院財委會質詢指出，今天是五一勞動節，但員工薪資仍偏低，金管會應開記者會炮打、修理這些低薪的公司；金管會主委顧立雄表示，可以在適當時間對外說明，但沒有要特別修理誰。

曾銘宗表示，根據行政院主計總處去年受僱者每月主要工作經常性收入統計，906.2萬名受僱者，月薪未滿3萬元的占33.3%，「老闆拿太多，員工拿太少」。

若以107年上市公司薪資情況，股價200元以上、EPS10元以上的16家公司，扣除董監酬勞的員工平均福利費用排名，最高的是旭隼335.9萬元、第二名聯發科299.7萬元、第三名和泰汽車273.1萬元。

比較差的是國巨90.1萬元、儒鴻87.5萬元、川湖71.8萬元，可成只有65.6萬元。

曾銘宗說，國巨之前只有60萬元，在他公布後，去年有提高，但去年董監酬平均1.1億元，看不下去。

上櫃公司方面，股價200元、EPS10元以上的12家公司，最差的是瓦城38.9萬元，寶雅45.7萬元，寶雅的EPS還有17.5元。最有競爭力的股價200元以上，EPS10元以上的公司，都有低薪情況。

顧立雄表示，我們政策是，上市櫃公司薪資情況要充分揭露，讓投資人了解公司狀況，包括EPS、股價及產業比較；瓦城餐飲業，寶雅是零售業，很多是非全職員工。

曾銘宗說，光揭露不夠，金管會應開記者會公布，炮打這些有獲利卻低薪的公司，就像國巨，之前他公布後去年就有改善。顧立雄表示，這三個（瓦城、寶雅、國巨）都是不同產業，我們的政策是做完整揭露。

曾銘宗說，你要開記者會修理他們；顧立雄說，「我們沒有要修理」，曾銘宗說：「我代表勞工要求你開記者會公布」，顧立雄允諾，可以在適當時間說明，但沒有要特別修理誰的問題，會在適當時機開記者會，端午節也快到了。