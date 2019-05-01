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金金分離 彭雪芬辭新光金董事後下一個是...

2019-05-01 09:52經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

【記者邱金蘭／即時報導】台新金董事長吳東亮太太彭雪芬辭新光金董事後，市場關注台新金董事吳澄清也兼任彰銀董事，金管會主委顧立雄今天在立法院表示，會要求依新的金金分離規定處理。金管會訂定的金金分離新規定，從今年7月起生效。

顧立雄上午在立法院受訪時，對於彭雪芬辭新光金董事後，金管會是否滿意了？顧立雄表示，一家有經營權的大股東，在另一家擔任董事，希望儘量不要派內部人，台銀（派到華銀）董事已做了改善，這跟兩個單純的董事不同，例如在這家派董事，若只有一席，沒有掌握經營權，依新的規則（金金分離）來處理即可。

彭雪芬的案例因配偶在台新金擔任董事長而且是整個經營階層，等於派內部人配偶，在另一家有競爭關係的擔任董事，希望在利益衝突部分做改善，他選擇辭董事。

下一步台新金及彰銀，是否也希望說明作改善？顧立雄表示，台新金跟彰銀有歷史的糾結，基本上依新的（金金分離）規則處理，另方面公股那邊如何進行跟台新之間（問題），由財政部從公股管理立場去處理。

對於歷史糾結跟金金分離是兩件事？顧立雄表示：「對阿，所以金金分離依新規則處理。」也就是，今年7月1日金金分離規定上路後，彰銀明年改選時，吳澄清就須選擇辭去彰銀或台新金董事。

台新金彰銀顧立雄
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