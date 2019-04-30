金管會今年來已開出72件罰單 金額入帳破4,400萬元

2019-04-30 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會今（30）日公布截至4月底為止，統計旗下保險局、證期局與銀行局對各業者開罰紀錄，總計共開出72件罰單，入帳總金額更已達到4,222萬元，其中以保險業被開罰2,740萬元，在三業中金額最高。

據銀行局統計， 今年以來，總計共開出21張罰單，其中只有4件罰鍰，總計金額是850萬元，其餘17件都是糾正為主，其中永豐銀遭解職一件，兆豐銀被罰600萬元金額最高，其他包括台新銀遭罰100萬 、財金公司罰150萬元，總計四件共850萬元。

至於證期局方面，統計今年來至4月底止，共有23家公司被罰30件，其中18件罰鍰632萬元，其餘12件只被記糾正。被罰金額最高的是康和期貨的168萬元最多；第二名是大昌期60萬元、元富期48萬元，都是期貨商比較高 。

不過金額最高的還是保險局，保險局副局長張玉輝表示，今年來總計對保險業開出21張罰單，其中罰鍰的共有14件，總金額為2,740萬元，部份罰鍰、部份糾正，也有二者兼有之。今年前4月以來，總計針對保險公司給了51個糾正，亦有3個限期改正。至於處罰金額歸戶後，以新光人壽與南山人壽各780萬元並列第一，另外宏泰人壽、第一保各被罰300萬元，亦不少。