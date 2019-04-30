A股行情好 13家券商首季淨利超過去年全年！

2019-04-30 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



截至今天，34家A股上市券商第一季報全數披露。34家券商營收年增近50%，其中13家券商首季淨利超過去年全年。

華爾街見聞報導，大陸券商第一季業績交出一份亮眼的成績單。季報顯示，投資收益增加和公允價值回升，是利潤增長主要來源。此外，在市場回暖時，不少券商主動控制風險，調整優化結構，繼續壓縮股票質押業務規模。

據統計，34家A股上市券商第一季營收約人民幣922億元，年增近50%；淨利約360億元，大增逾86%。

值得注意的是，太平洋、興業證券等13家券商第一季淨利超過去年全年。

太平洋證券第一季淨利為人民幣3.55億元，去年太平洋全年虧損13.22億元；興業證券淨利9.99億元，去年全年盈利1.35億元。

在行業整體經營出現恢復性增長之時，部分券商不但實現營收、淨利的雙豐收，行業排名和市占率也有所提升。

分項業務來看，雖然第一季股市交易火爆，期間有8個交易日成交額破人民幣兆元，日均成交額較去年同期也增加近22.8%，但作為經紀業務的主要收入來源，券商代理買賣證券業務淨收入僅年增6%。

上市公司大股東在第一季頻繁減持，給市場留下深刻印象。海通證券策略首席分析師荀玉根認為，這主要是大股東欲降低股權質押風險，不得已才減持股份，變現資金主要用來回購質押股份。