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華航罷工效應 產險旅平險前2月年增逾五成

2019-04-30 19:42經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

近期航空業頻傳罷工事件，尤其今年2月華航罷工事件取消了上百次航班、數萬人受到影響，牽連甚廣，連帶也使得民眾投保旅平險（旅綜險與不便險）的意願大增。據金管會統計，今年前2月民眾向產險業投保綜合險與個人旅平險金額，較去年同期都成長了53%與57%，業績較往年明顯大幅攀升。

據保險局最新統計，2017年產險業銷售旅行綜合險（即意外身故加不便險加醫療險）總計241萬件、金額6億元，分別較前一年成長30.2%及43.11%；而今年2月上旬春節期間爆發華航罷工事件，若沒有在罷工前投保的民眾，就沒有獲得班機延誤等相關理賠，但是之後民眾投保意願明顯大增。據統計，今年前2月光旅綜險就銷售了45.93萬張，較去年同期的33.3萬張增加近12.6萬張，保費收入更從7655萬元成長至今年1億1745萬元，成長逾53%。

若從產險業旅個人平安險來看，2018年銷售272萬件，年成長20.89%，保費收入達11.17億元，年成長23.66%；而今年前2月保單數達48.33萬件，年成長率為17.54%；但是投保金額明顯增加，累計前2月達到2.26億元，成長幅度亦達57.08%。

產險與壽險業都有銷售旅平險，一般來說外界認為產險業銷售的費率較壽險便宜，也多了一些責任險的保障，因為壽險公司的旅平險主要是保障「人」的部分，包含意外險、海外突發疾病等等。至於產險公司旅平險除了人的部份還能包含到「物」的部分，譬如旅遊不便險、行李遺失或延誤、旅行文件遺失等，但是一旦若遇到恐怖攻擊事件，產險有200萬元上限，壽險則無。

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