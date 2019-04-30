華航罷工效應 不賠產險公司從3家變2家

2019-04-30 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



繼2月份華航罷工後，長榮航空也御釀罷工，預計於 5 月 13 日舉辦罷工投票，乘客如果已經用信用卡購票或是有額外購買旅平險 / 旅遊不便險的旅客到底能不能獲得班機取消賠償呢？據統計，目前有15家產險公司有銷售相關班機延誤險，但受華航罷工效應影響，罷工不賠的產險公司從3家變成2家！

比較富邦產險、新光產險、明台…等 15家產險公司後發現，部分產險公司的旅遊不便險將罷工排除在外，但是因為罷工導致班機取消，可以透夠旅遊不便險中的班機延誤、行程更改或是行程縮短等方式賠償，不過賠償與否會還是以當初購買的保單為主，建議旅客應該致電產險公司再三確認所購買的旅遊不便險是否有理賠。

據統計，目前以「不保事項及除外條件」而不保罷工的有新安東京海上與第一保2家，而台產自華航罷工後修改條款，加了「契約生效前已發生罷工」不保，所以若在6月6日前投保，未來是會理賠。

因此專家建議民眾要投保挑選旅平險留意三大重點，一是是否涵蓋罷工，首先先看承保項目，有無「行程取消」、「行程延誤」以及「行程延遲補償費用」等項目。了解各個項目的名詞定義解釋以及承保範圍，罷工時間。

此外除了班機延誤超過一定時間內可申請理金外，因罷工因增加的交通或住宿費用，有的提供「行程更改費用」的理賠，依單據實支實付，目前以和泰產險與旺旺友聯二家理賠金額上限最高均是5萬元，到日本旅遊五天為例，同樣投保保額300萬元並附加旅遊不便險，旺旺友聯產險保費為403元，和泰產險為450元，保費都皆不到500元，其實金額並不高，民眾若近期出國需要搭長榮班機，最好還是預作準備。