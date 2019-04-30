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預付土地款轉列資金貸與致超限 金管會開罰大飲

2019-04-30 19:13經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

大飲將預付土地款轉列為資金貸與，導致資金貸與餘額超限，金管會今（30）日公告，對大飲負責人處24萬罰鍰。

金管會表示，大西洋飲料在今年3月21日，將預付土地款轉列為資金貸與，致貸與餘額產生超限情形，違反資金貸與處理準則第14條第1項規定。

因此，依行為時證交法第178條第1項第7款及第179條第1項規定，就大飲公司這項違規行為，處行為時負責人罰鍰24萬元。

金管會
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