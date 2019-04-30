玉山銀推超殺P幣回饋 繳綜所稅可享最高1% P幣回饋

2019-04-30 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



玉山銀推出超殺P幣回饋！繳綜所稅可享最高1% P幣回饋、上限2000P幣的繳稅回饋，以及海外消費享3% P幣回饋且回饋無上限，多元使用場域超過5萬個據點，預計將引發5月辦卡潮與刷卡潮。

另外卡友高度關注的「玉山Pi拍錢包信用卡」P幣回饋專案(2.5%、3.5%、4.5% P幣回饋)，活動期間也將自8月31日到期日延長至2020年2月29日。

「玉山Pi拍錢包信用卡」去年底起搶盡國內點數信用卡鋒頭，主打的P幣回饋可以用在許多地方，成為卡友心中好用新點數卡。對玉山銀而言，也可藉此擴大信用卡發卡張數、拉抬國內信用卡流通卡數，並打造該卡成為自家銀行的主力信用卡。

玉山銀總經理黃男州今（30）日就透露，玉山Pi拍錢包信用卡今年發卡目標是年成長100％，單卡單月刷卡金額已經破萬元，七成來自網路申請，主要來自兩大原因：沒有斷點服務、優惠佳。

黃男州表示，「玉山Pi拍錢包信用卡」自去年8月發卡至今，首創的即時綁卡服務，及最高4.5% P幣回饋且回饋無上限，在市場上引起廣大迴響，吸引超過70%的顧客透過線上申請，多元使用場域超過5萬個據點，滿足卡友生活中不同支付情境的需求，成為消費的首選。

金融業者認為，一般點數回饋使用率約六到七成，金融機構給予的回饋多可落在1~2%，剩餘點數回饋由合作對象與商家支出。

Pi拍錢包APP進行付款及P幣折抵商家除了首波的全家便利商店、台灣大車隊、PChome線上購物、萊爾富、OK便利超商、美廉社、台電電費等連鎖通路，此次更拓展至環球購物中心、特力屋、台亞加油站、三創園區、新東陽、松本清、台水水費等，並可繳納台北市路邊停車費，未來也將陸續納入露天拍賣、有無快送美食平台，以及多種電子票券兌換，包含機票、百貨禮券、知名連鎖餐飲餐券、電影票及機場接送服務等都將加入服務，可直接透過Pi拍錢包APP進行付款及P幣折抵。