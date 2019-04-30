金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會將啟動上市櫃公司獨董資格加強查核行動，鎖定全面改選董監事、被證交所及櫃買中抽查內控審查、財報實審及例外管理等四種狀況的上市櫃公司，進行獨董資格查核，初估至少有500家以上被鎖定。

立法院財委會1日邀請金管會針對「強化公司治理，提升獨立董事職能」作專案報告，金管會今（30）日出爐的書面報告指出，為強化上市櫃公司獨董資格審查，將採取三大措施。

包括第一，將督導證交所及櫃買中心，進一步強化上市櫃公司「獨立董事資格條件檢查表」的申報資料及公告內容。

目前已要求獨董選任時要針對獨立性規定等七大項勾選，並出具聲明書，官員表示，過去要的資料不多，以後會要求更多資料，例如規定獨董應在選任前二年不能是「公司或其關係企業」的受僱人，以後可能要公司提供員工清冊、關係企業受僱人名單等，以利比對等。

第二，對於四種情況的上市櫃公司，將加強查核其獨董適格性，並要求上市櫃公司及獨董出具無虛偽隱匿的聲明書，以強化上市櫃公司自行檢查的責任。

金管會證期局副局長張振山表示，四種情況包括，全面改選董監事、證交所及櫃買中心進行內控審查、財報實審、例外管理。對於這四種情況的上市櫃公司，證交所及櫃買中心會針對獨董進一步調閱資料看是否符合資格。

目前內控審查是採抽查，每年抽查比率約8%；財報實審也是抽查，抽查比率上市及上櫃各23%。例外管理則是，有特別案例要查時，就會一併查獨董資格。

調查時需要公司及獨董提供資料，公司及獨董必須出具無虛偽隱匿的聲明書，如果有虛偽隱匿，將視違反獨立性，當然解任。

加強查核行動，今年第1季財報出來、抽查內控時，就可啟動；今年股東會旺季，有全面改選的上市櫃公司，也會加強查核。

若以目前1,600多家上市櫃公司來看，被列入加強查核的上市櫃公司家數，至少有500家以上。

第三，研議修正獨董辦法的相關規範，以強化其獨立性。

張振山表示，現行獨立性規定有七款，將要求證交所及櫃買中心針對上市櫃公司實務上案例，在5月底前提出如何強化獨立性的建議。

獨董辦法修正案的預告預計到5月底截止，預告期間外界若有意見，也會列入參考，金管會預計6月公告修正後獨董辦法。