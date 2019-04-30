親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會將啟動上市櫃公司獨董資格加強查核行動，鎖定全面改選董監事、被證交所及櫃買中抽查內控審查、財報實審及例外管理等四種狀況的上市櫃公司，進行獨董資格查核，初估至少有500家以上被鎖定。

立法院財委會1日邀請金管會針對「強化公司治理，提升獨立董事職能」作專案報告，金管會今（30）日出爐的書面報告指出，為強化上市櫃公司獨董資格審查，將採取三大措施。

包括第一，將督導證交所及櫃買中心，進一步強化上市櫃公司「獨立董事資格條件檢查表」的申報資料及公告內容。

目前已要求獨董選任時要針對獨立性規定等七大項勾選，並出具聲明書，官員表示，過去要的資料不多，以後會要求更多資料，例如規定獨董應在選任前二年不能是「公司或其關係企業」的受僱人，以後可能要公司提供員工清冊、關係企業受僱人名單等，以利比對等。

第二，對於四種情況的上市櫃公司，將加強查核其獨董適格性，並要求上市櫃公司及獨董出具無虛偽隱匿的聲明書，以強化上市櫃公司自行檢查的責任。

金管會證期局副局長張振山表示，四種情況包括，全面改選董監事、證交所及櫃買中心進行內控審查、財報實審、例外管理。對於這四種情況的上市櫃公司，證交所及櫃買中心會針對獨董進一步調閱資料看是否符合資格。

目前內控審查是採抽查，每年抽查比率約8%；財報實審也是抽查，抽查比率上市及上櫃各23%。例外管理則是，有特別案例要查時，就會一併查獨董資格。

調查時需要公司及獨董提供資料，公司及獨董必須出具無虛偽隱匿的聲明書，如果有虛偽隱匿，將視違反獨立性，當然解任。

加強查核行動，今年第1季財報出來、抽查內控時，就可啟動；今年股東會旺季，有全面改選的上市櫃公司，也會加強查核。

若以目前1,600多家上市櫃公司來看，被列入加強查核的上市櫃公司家數，至少有500家以上。

第三，研議修正獨董辦法的相關規範，以強化其獨立性。

張振山表示，現行獨立性規定有七款，將要求證交所及櫃買中心針對上市櫃公司實務上案例，在5月底前提出如何強化獨立性的建議。

獨董辦法修正案的預告預計到5月底截止，預告期間外界若有意見，也會列入參考，金管會預計6月公告修正後獨董辦法。

櫃買中心金管會證交所
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

壽險淨值比過低 金管會擬限期增資

2019-04-28 23:09

台中權證講座／台股進入「小牛市」 權證聚財

2019-04-29 00:30

網家結盟玉山銀 推「Pi拍錢包」繳稅優惠

2019-04-30 14:30

瑞銀力挺 亞太貨幣前景看穩

2019-04-30 14:29

美元定存高利 衝5字頭

2019-04-30 00:56

財部衝刺台灣Pay 調高KPI

2019-04-30 00:39

金控配發股利…開發0.3元 華南1.09元

2019-04-30 00:38

中信銀閱讀全壘打 跨界出擊

2019-04-30 00:38

一銀微企e時貸 全年無休

2019-04-30 00:38

朱潤逢掌高雄銀 規劃現增

2019-04-30 00:38

踩金金分離紅線 彭雪芬辭新光金董事

2019-04-30 00:22

好享退專案掀熱潮 報名延長到7月底

2019-04-29 23:40

銀行搶美元 拆借賺利差

2019-04-29 23:38

大飲財報難產 申請展延公布

2019-04-29 23:28

富邦產險創舉 農業保險首見無人機勘損

2019-04-29 23:08

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

2019-04-29 17:00

刷卡繳稅未動用分期零利率 這家銀行回饋千元禮券

2019-04-29 16:51

安聯人壽業務菁英人數突破3,200人 大增22%

2019-04-29 15:47

台中權證講座／鄭廳宜：四大明星產業 首選

2019-04-29 00:30

台中權證講座／胡立陽：資金動向 後市關鍵

2019-04-29 00:30

台中權證講座／阮慕驊：挑選商品 有三訣竅

2019-04-29 00:30

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

金管會下一步...強化普通股資本

2019-04-28 23:04

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

全文／郭台銘：台灣具三優勢 盼帶農民進軍美國發大財

2019-04-30 10:53

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

美元定存高利 衝5字頭

2019-04-30 00:56

去年6月舊金山的一頓晚餐 促成美超微砸百億回台設廠

2019-04-29 20:26

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

美超微擴大投資台灣 加碼達100億元

2019-04-30 01:23

診斷台灣經濟困境 馬英九：蔡政府錯誤能源政策是主因

2019-04-30 11:21

郭台銘曝參選理由：政府讓年輕人坐以待斃 我看不下去

2019-04-30 11:14

調查報告出爐 長榮航空：日支費沒有比同業少

2019-04-29 20:08

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

2019-04-30 13:12

財部衝刺台灣Pay 調高KPI

2019-04-30 00:39

年息5.20％ 美元高利快閃定存又來了

2019-04-30 09:18

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

重編財報 誠美材化解下市危機

2019-04-29 23:33

金控配發股利…開發0.3元 華南1.09元

2019-04-30 00:38

企業買不到綠電 經濟部找解方

2019-04-30 01:32

空服員工會5月13日啟動投票：會有兩道成案門檻

2019-04-30 10:37

夫妻剩餘財產分配 留意算法

2019-04-30 00:40

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

美超微擴廠 將加碼投資百億

2019-04-29 23:43

基富通「好享退」報名延長到7月 4月底前報名享優惠

2019-04-29 20:07

友達研發能量超越台積電？經濟部說是這原因

2019-04-29 20:41

中鋼Q1賺51億 Q2看增

2019-04-29 23:34

台灣面對機遇挑戰 郭台銘：要達成美中台經濟三贏局面

2019-04-30 09:05

600億標雙子星不貴 于品海：這價格越南都找不到

2019-04-30 11:46

馬英九批蔡總統自我感覺良好 綠：說好的633在哪？

2019-04-30 18:04

郭台銘傳5月上旬赴美 是否與川普見面受矚

2019-04-30 09:00

銀行團 擬恢復誠美材融資額度

2019-04-29 23:28

報稅了 兩個放寬省荷包

2019-04-30 00:41

美超微生產重心轉移 台系供應鏈受惠

2019-04-29 23:46

避免補稅遭罰 扣除額5大錯誤要留意

2019-04-29 21:42

郭台銘：美中貿易 讓第4次工業革命提早爆發

2019-04-30 10:14

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

銀行搶美元 拆借賺利差

2019-04-29 23:38

網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20

郭台銘、吳敦義出席重振台灣競爭力會議

2019-04-30 10:50

經長一頓晚餐 老同事相挺

2019-04-30 01:21

偏光板營收比減 明基材評估進軍摺疊手機市場

2019-04-29 20:04

郭台銘提台灣經濟3目標 尹啟銘：從企業角度比較容易

2019-04-30 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top