不要保人變呆人 金管會要銀行須每年通知保證債務情況

2019-04-30 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



為保障消費者權益，金管會要求銀行公會修改規定，要求所有銀行每年至少一次，要以書面通知連帶保證人，保證債務金額情況。

金管會銀行局副局長莊琇媛今（30）日表示，為利連帶保證人充分瞭解其保證責任，及落實強化連帶保證人權益保障，金管會已請銀行公會修正「會員授信準則」規定。

即日起，銀行應每年一次以書面通知連帶保證人，通知內容包括第一、最高限額保證金額。二、通知當月基準日所負的保證債務金額。三、敘明該金額會隨授信動撥情形而變化。

只有三種情況例外，不用通知，包括主債務人已發生授信逾期、銀行海外分行及OBU簽訂的保證契約、保證人表示不願接收通知。

莊琇媛說，已逾期案件，應該也會通知保證人；債務發生在海外，海外分行要遵循當地規定，OBU主要是境外法人及個人，跟境內國人權益保障較無關，所以排除。

金管會表示，銀行辦理授信業務若以「最高限額保證」方式徵提連帶保證人時，保證人是就債權人與主債務人間所生一定範圍內的債務，預定最高限額，由保證人予以保證。

莊琇媛表示，舉例來說，契約的授信額度是5,000萬元，最高限額保證額度是5,000萬元，但當下動撥時只有1,000萬元，後來又動撥到2,000萬元，但時間久了，保證人可能以為是一開始的1,000萬元，不知道保證責任已到了2,000萬元，所以銀行有必要通知連帶保證人。

這種最高限額保證，通常是發生在企業戶授信。

此外，對於未定期間的最高限額保證契約，保證人也可以依民法第754條規定，隨時通知銀行終止保證契約，保證人對於通知到達銀行後所發生的債務，不負保證責任，但對於保證契約終止前已經發生的債務，仍須負保證責任。

由於保證債務金額會隨主債務人授信動撥情形而變化，因此，銀行定期以書面通知連帶保證人保證債務相關資訊，有其必要性。

金管會表示，這次將相關通知事項納入銀行公會自律規範，可強化連帶保證人對其保證債務資訊的掌握，以利連帶保證人充分瞭解其保證責任，促進金融消費者權益的保障。