《遠見》第15屆CSR大調查 富邦金獲金融保險業組楷模獎

2019-04-30 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金控致力於落實企業社會責任再獲肯定！富邦金控榮獲「《遠見》第15屆CSR年度大調查」「金融保險業組」楷模獎，今(30)日由富邦金控人資長陳昭如代表出席領獎。《遠見雜誌》表示，富邦金控以「綠活」為主軸，推出農業保險因應氣候變遷，推動正向環境產品；且產品兼具創新，如推出國內首張石斑魚寒害保險，表現優異，受到評審高度肯定。

《遠見雜誌》企業社會責任獎自2005年舉辦以來，2019年邁入第15屆，為台灣歷史最久的CSR獎項，也是台灣企業界每年最重要的CSR評鑑活動之一。此一獎項評選，從公司治理、社會績效、環境績效、CSR策略規劃、利害關係人議和、資訊揭露透明度等各面向，完整評鑑企業整體CSR表現。

富邦金控以品牌「正向的力量」為核心，發展環境正循環的「綠活」精神。富邦金表示，對員工推廣食農教育理念，結合員工餐廳採購小農、友善環境的食材，更進一步透過商品結合核心職能，推動多元農、漁業保險，如富邦產險推出「溫度參數養殖水產保險」，協助養殖水產業者分散因氣候異常可能遭受巨大災損的風險。此外，在營運面，富邦金控訂定減碳目標、支持再生能源，致力降低對環境的衝擊，透過在辦公大樓屋頂建置太陽能光電板，一年可減少67萬噸碳排放量。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控透過串連土地、農契、減少碳排的行動方案，以打造「綠活」金融業為目標，攜手員工、客戶、供應商等各方利害關係人，一起轉動永續環境的齒輪，發揮金融影響力。

富邦金控2019年持續入選台灣指數公司「臺灣永續成分股」，不僅在國內永續評比及獎項有傑出表現，更持續得到國際ESG評比機構肯定。2018年連續兩年入選道瓊永續指數最高等級「世界指數」成分股，於「多元金融服務與資本市場」類別中名列全球第二；連續兩年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為多元金融業台灣金融業最佳評等A級，顯示富邦金控在公司治理、企業社會責任、永續績效之優異表現在國際間有目共睹！