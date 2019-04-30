點數生態圈大戰開打！中信LINE Point點數取消限時點數

2019-04-30 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



LINE Point要跟PChome與玉山銀共同創造的P幣點數生態圈比拚！選在今（30）日玉山銀攜手PChome舉行Ｐ幣點數新回饋活動記者會同一天，LINE Pay出招，下午宣布，自下周三（5月8日）起，中國信託LINE Pay聯名卡消費回饋之LINE Points將取消「限時點數」項目，改以LINE Points「一般點數」回饋。

未來用戶若有持續使用該聯名卡消費，幾乎無需擔心點數到期時間，點數運用上亦更具彈性，將更加深LINE Pay與用戶間的黏著度。

無論是使用中國信託LINE Pay聯名卡的消費，抑或是使用該聯名卡一卡通功能搭乘大眾交通工具獲得交通回饋（高鐵除外）等，所有LINE Points「一般點數」回饋到期時間，均為最後一筆點數之入點時間再加上180日為準。

若用戶持續使用中國信託LINE Pay聯名卡消費，所有累積的「一般點數」之到期日將隨其之後消費的入點當日再往後延展，此次轉換將不影響用戶已持有的點數數量及使用權益。

此外，本次LINE Points項目轉換完成後，點數紀錄介面也會隨後進行改版優化，消費者在查詢時能夠更清楚簡單確認。

過去台灣罕見形成點數生態圈，過去中國信託LINE Pay聯名卡卡消費回饋之LINE Points點數一度被卡友追捧，已然將形成生態圈，但卻因今年回饋下滑，生態圈打造之路被影響，玉山銀與Pchome看準時機點，去年底積極強力行銷手中的Pi拍錢包信用卡，成功擴大了P幣生態圈。

Pchome今天宣布，已經發出8億P幣，今年將發行超過20億P幣。玉山銀總經理黃男州表示，玉山銀與Pchome合作發行的玉山Pi拍錢包信用卡，要加入今年5月繳稅季節，繳綜所稅可以享有最高1%P幣回饋。

而Pchome則宣布，為了擴大點數生態圈，使用場域從過去的3萬多個點，今年將擴張到5萬的據點，橫跨虛實通路、跨場景行銷、跨業種類別消費情境。

此外，雙方也宣布，玉山Pi拍錢包信用卡延長固定回饋權益到2020年2月，加上今年新公布的優惠，Pi拍錢包信用卡綁定Pi拍錢包付款，最高可以享有4.5%P幣回饋。