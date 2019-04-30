彰銀推台灣Pay 送曼谷來回機票優待券

2019-04-30 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



彰銀看準行動支付商機，特別舉辦「行動網銀新朋友，推薦e起遊泰國」活動，自5月1日至8月31日止，將送出60,000支霜淇淋以及「泰國航空曼谷7日來回機票優待券」，陪民眾度過一個清涼有趣的夏天。

台灣Pay持續擴張版圖，目前四大超商已全數導入，合作商家已超過50,000家，今年第2季起也陸續有知名連鎖店家加入，實際體現多元場景支援。

彰銀表示，此次針對新舊用戶端出多重回饋，新朋友只要啟用彰銀錢包台灣Pay功能就送「全家」霜淇淋，若再完成任一筆交易，不論是轉帳、購物、消費、繳費或繳稅等，即可抽「泰國航空曼谷7日來回機票優待券」。另外，已啟用的舊朋友，只要成功推薦7位親朋好友體驗彰銀錢包台灣Pay，不必抽獎即可直接獲得泰航機票優待券乙張。

彰銀主管表示，行動支付戰場廝殺激烈，各大品牌都使出渾身解數搶客，面對如此競爭的市場，想要獲得消費者青睞，除了支付APP流暢且完善的消費者體驗，用戶最在意的還是實質的回饋，所以此次活動，彰銀直接給予消費者實用的回饋，再搭配推薦機制，送出機票優待券，鼓勵用戶介紹更多朋友來體驗行動支付，擴增用戶數，提高客戶黏著度，加快台灣行動支付的普及。