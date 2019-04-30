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這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

星展銀行。 聯合報系資料照片／記者孫中英攝影
星展銀行。 聯合報系資料照片／記者孫中英攝影
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外銀在台福利再往上拉，要成為國內幸福企業標竿。新加坡銀行星展銀行今（30）日宣布，延長產假到4個月，陪產假增加至2周，渣打銀也已經在前年提供員工20周產假、配產假達10天，優質福利羨煞不少上班族。

國內勞基法規定產假為56天，相當於2個月，而陪產假則為5天。許多銀行為了留住人才，近年流行針對已婚員工最在意的產假以及陪產假給出福利，動輒都超過國內勞基法規定天數，成為人人都想進入的幸福企業。

星展集團則在今天宣布，2019年全面擴大員工福利內容，台灣的2500位同仁也同步享有。在休假制度方面，產假延長為4個月，陪產假也增至2週，皆優於法定基本要求。

而為因應時代潮流，星展銀行（台灣）更規劃創新假別，提供領養假，員工若是透過領養組成家庭，也可享有比照產假與陪產假的天數待遇。此外，還有最多長達3個月的充電留停假，員工可依個人需求提出申請，休假期間可暫離職場充實自我，進修休息後再回到崗位上繼續衝刺。

此外，星展集銀更宣布，今年2月更推出員工認購股份計畫，開放全體同仁參與成為星展集團的股東，員工可透過股票交易專屬平台，購買於新加坡上市的星展集團股份，而且針對員工所認購的股份數，星展還會以固定比例加碼，讓員工能享有更豐碩的回報。

國內外銀子行中，渣打銀就在2017年宣布，提供提供臺灣渣打員工20週(相當於五個月)的產假，遠優於勞基法所規定的56天(相當於兩個月)產假；此外，員工之配偶生產，員工可享10個工作日的陪產假 (現為5個工作日)；而領養兒童的員工則享有10個工作日的領養假（現為5個工作日）。

渣打勞基法星展銀行
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