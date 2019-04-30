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華銀領先推出友善行動金融 創造O2O無障礙體

2019-04-30 14:29經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華南銀行今（30）日率先業界推出行動銀行友善金融服務App，成功打造一站式無障礙金融服務，創造客戶於虛實通路一致性的友善金融體驗，並於行動銀行友善金融服務App開發過程，特別邀請視障團體參與使用測試，透過觀察操作過程與訪談，了解視障朋友對於App介面觸控與語音引導上的需求，解決使用不易的痛點。

華南銀表示，金融友善服務涵蓋華銀身障客戶逾30萬人，提供客戶從官方網站、網路銀行、行動銀行、實體分行與ATM等通路，享受線上線下（O2O）無障礙、無斷點的金融友善服務體驗。

華南行動銀行友善金融服務App不僅符合國家傳播通訊委員會（NCC）的行動版應用程式無障礙開發指引，客戶只要打開華南行動銀行App，App若偵測到客戶手機本身啟動無障礙模式，將會自動切換到行動銀行友善金融服務，立即提供適合身障人士的友善介面與語音導覽。

華銀以客戶體驗出發，運用設計思考的方式，納入多樣性的行動情境規劃，不僅提供頁面導覽解說，讓身障朋友在不出門的狀況下，以及不用親自到分行就能輕鬆上手。

在使用介面上，文字設計大小有1公分高度，讓身障者都能在手機上享受約定轉帳、查詢餘額、查詢匯利率，以及變更代號密碼，讓客戶即使不在家裡，也可以隨時隨地享用金融服務。

華銀網路銀行與官方網站於去年獲得網頁無障礙「AA等級」認證標章，提供客戶超越時空限制的無障礙網路服務，身心障礙人士即使在家裡只要透過輔具即可讀取網頁資訊，即能享受銀行虛擬通路的友善服務。

另，實體ATM亦提供友善服務，讓客戶於北中南都能使用無障礙ATM服務，客戶只要將耳機裝置插入ATM配戴完成後，按「5」進入無障礙語音模式。

為體貼行動不便的客戶親臨各分行辦理業務，並於全台186家分行貼心設計人性化無障礙空間設施，於營業廳進出口裝設服務鈴與引導專員協助身心障礙客戶辦理業務。

華銀領先推出友善行動金融，創造O2O無障礙體。 圖／華南銀行提供
華銀領先推出友善行動金融，創造O2O無障礙體。 圖／華南銀行提供
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