凱基證券理財小秘笈 輕鬆報稅免煩惱

2019-04-30 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



報稅季即將來臨，今年的綜合所得稅申報有多項變革，凱基證券表示，今年股利所得課稅新制提供「合併計稅」、「分開計稅」兩種方式，依據自身情形擇優適用，投資人可於報稅軟體中，選擇使用凱基證券電子交易憑證報稅，直接試算申報一次完成。

另提供不限用途款項借貸的「凱基快e貸」服務，讓您輕鬆報稅輕鬆Pay。

凱基證券建議投資人，看起來複雜的申報方式，可利用凱基證券電子交易憑證，辦理網路結算申報。投資人可使用此憑證，經由報稅軟體查詢並下載個人所得、勞健保和扣除額等相關資料並運算，迅速找出最有利的納稅方式並完成申報作業，申報過程通過台灣網路認證公司的驗證，安全性高，投資人可方便、省時又放心地使用。

凱基證券提醒台股投資人，若有股利所得須申報，今年報稅制度與往年不同。今年股利所得採「合併計稅」、「分開計稅」兩案擇一制，一般而言，綜所稅結算申報適用的稅率級距為20％以下者，可選擇「合併計稅」制，將股利併入綜合所得總額課稅，享有8.5％ （上限8萬元）的可抵減稅額。

如適用稅率30％的民眾，則建議依實際的股利所得進行估算再擇優選用；如是適用40％稅率的投資人，則選擇按「分開計稅」以28％稅率分開計算，通常較為有利。不論選擇何種方式，建議投資人應依實際的股利所得進行試算後，再自行選擇有利的方案完成申報。

凱基證券提醒，股息配發旺季即將來臨，對於需要繳稅資金，但又想賺股息不想變賣股票的投資人，凱基證券提供「凱基快e貸」股票貸款的雙贏選擇，利用台股庫存股票為擔保，透過線上快速審核及撥款功能，免賣股即可取得資金還照領股息。