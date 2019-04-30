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詐騙集團又有新花招 成功大學澄清採購不會私相授受

2019-04-30 11:48經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

詐騙集團冒用身份行騙，現在又有新花招，將歪腦筋動到國立大學。近日發生數起不明人士假冒成功大學員工，佯稱校方須緊急採購電腦設備合併床具組，無法依正常採購程序招標，企圖詐騙資訊業者預付訂金，所幸業者謹慎求證，揭穿騙局並未上當。成大強調，校方執行各項採購均依據政府採購法辦理，絕不會私相授受，呼籲廠商提高警覺，勿受詐騙集團言詞所惑，造成錢財損失。

近日臉書社群有人張貼文章描述險些受騙的經驗，內容指稱「日前接到自稱成大總務處事務組人員來電，聲稱要買一批電腦及床舖。之後又大談成大校內的人事，愈聽愈奇怪，認為這個生意不碰為妙，請對方『另找供應商』。事後多方查核，原來是接到詐騙電話。」

貼文者好心提醒廠商，歹徒把歪腦筋動到學校了，如果接到類似電話，務必小心查證。

成大總務處營繕組技正楊淑媚近日也接到數名資訊業者來電查詢，想了解成大是否因整修宿舍，急需採購電腦設備合併購置床具組，冒用成大職員名義的人士表示因時間急迫無法按正常採購程序招標，還要求資訊業者一併承攬床具組，但要做成生意必須預付訂金。

幸好，業者警覺性很高，再加上對公務單位的採購有些許了解，目前為止未聽聞有業者受騙上當。

成大強調，校方採購物品或設備，都須符合政府採購程序，支付款項也一定會先經過主計、出納單位，並透過帳戶轉帳，不會有任何私相授受，請廠商務必提高警覺，以免遭騙。

成大詐騙集團併購
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