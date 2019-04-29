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富邦產險創舉 農業保險首見無人機勘損

2019-04-29 23:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

高雄市、屏東縣的香蕉農有福了，富邦產險領先同業試辦香蕉樹保險，首創無人機空拍勘損，只要鄉、鎮、市、區內，全體投保蕉農的無收穫面積比率大於20%，就可快速拿到賠款。

種香蕉最怕遇到颱風，香蕉樹被吹倒或吹斷，心血瞬間成泡影。富邦產險推出「香蕉植株農作物保險」，先從高雄市、屏東縣試辦起，投保期間即日起至今年5月31日，保險期間為投保完成後到今年11月底，意在幫蕉農因應颱風損失。

一旦中央氣象局發布陸上颱風警報，且農民投保香蕉植株區域所在縣市內任一氣象站測得每秒17.2公尺的風速(達輕度颱風等級)，就會啟動勘損程序。

啟動勘損程序意指，富邦產險會雇用無人機到災區進行空拍，然後請農委會所屬農改場的專家，協助判釋損失情形。無人機每飛一次約2萬至5萬元費用，由產險公司負擔。

為求快速理賠，香蕉樹保險不看個別蕉農的損失情況，而是以「鄉、鎮、市、區」為單位，這些行政區內的蕉農，全部有投保的人，其無收穫面積占種植面積比率大於20%時，全部的蕉農都可以獲得理賠。

富邦產險會先跟投保的蕉農拿匯款帳號，理賠金額最慢15天內就會入帳。

香蕉樹保單的理賠金額，按無收穫面積比率計算，假設災情慘重、比率達到100%，每公頃理賠金額為28.8萬元；假設無收穫面積比率為21%，每公頃理賠金額為6萬零480元，保險期間內無理賠次數限制。

保險費方面，每公頃保費約4萬1,956元，農委會補助其中一半，地方政府補助情況不一。屏東縣政府已宣布補助25%，高雄市政府則是零補助。同樣是蕉農，屏東縣的比高雄市的幸運，只須負擔25%保費。

圖為2016年梅姬颱風將香蕉樹吹到攔腰折斷，農民欲哭無淚。(本報系資料庫)
圖為2016年梅姬颱風將香蕉樹吹到攔腰折斷，農民欲哭無淚。(本報系資料庫)
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香蕉理賠保險
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