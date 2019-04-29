基富通「好享退」報名延長到7月 4月底前報名享優惠

2019-04-29 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



「好享退-全民退休投資專案」推動諮詢小組29日審定入選的安聯、國泰、群益三家投信基金產品提案，接下來各基金將展開審查程序，預計7月底將於基富通上架。報名專案人數已逾4.2萬人，報名延長到7月底，早鳥優惠至4月30日截止。

專案推動諮詢小組29日舉行第四次會議，專案執行單位基富通指出，未來基金的管理機制將仿照私校退撫基金，在基金成立後，將定期提交基金相關報告，報告內容除了績效表現外，還包括各資產類型配置比重、市場回顧與展望等。推動諮詢小組召集人得視情況召開會議，期望讓專案運作更加順暢。

在29日的小組會議中，三家投信分別針對產品規格、特色、投資策略、預估作業時程等做詳細說明。專案內基金分為依照積極、穩健、保守的「目標風險類型」，及依據不同目標退休時間如10年、20年、30年的「目標日期型」兩類，國泰將發行目標日期型，安聯及群益則將發行目標風險類型。三家投信將發行退休級別（簡稱P級別）基金，投資人可享有手續費零及管理費折扣的優惠。

專案推動諮詢小組召集人暨集保董事長林修銘表示，這個專案主要是推動國人以定期定額、長期且紀律投資來做退休準備，專案推出後，便獲得廣大迴響，報名人數也在三周內突破4萬人。由於報名人數眾多，建議尚未開戶的民眾盡快完成開戶，以便7月底產品上架時做申購。

「好享退」熱潮持續延燒，原先預定的1萬個名額，在啟動報名的第一天即額滿，隨即開放至4月底前報名者皆可參與專案，但統計至29日晚上8時為止，報名人數已超過4.2萬，基富通平均每天接獲的詢問電話及郵件都較過去大增，主辦單位也收到不少希望報名能延續的聲音，因此決定延長到7月底。

基富通指出，在4月底完成報名的民眾，可獲得超商咖啡兌換券一張，及基富通單筆手續費0元酷碰券一張兩樣好禮。5月1日至7月底報名成功者，則可得到基富通單筆手續費0元酷碰券一張。