親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

邁入新的年號 日本職棒有許多新的作為

日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

券商要調客戶聯徵負面資料 金管會澄清無關台股動能

2019-04-29 18:52經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

券商公會日前向銀行公會、聯徵中心提案，希望可以比照保險業、證金公司向聯徵中心查詢客戶的信用資料，金管會主委顧立雄同意先採聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，引發市場憂心「信用不好不能向券商借錢買股」，恐影響台股資金活水與動能，金管會今（29）日晚間發布三點澄清，主是為有利券商辦理不限用途款項借貸的「徵信」需要，與與台股動能無關。

金管會晚間發布澄清稿，主要有三點聲明如下：

一、證券商公會前為強化證券商辦理不限用途款項借貸等授信性質業務之徵信作業，因此建議開放證券商加入聯徵中心會員以查詢客戶信用資訊。

二、金管會主委顧立雄近日邀集證券商公會、銀行公會、聯徵中心及證交所等相關單位共同討論，同意先採行聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，證券商與銀行再透過證交所及聯徵中心查詢客戶在銀行端及證券端負面資料。

三、金管會表示，現行證券商辦理授信性質業務已有評估客戶徵信與額度管理之風險控管機制，開放證券商可查詢客戶銀行端之負面資料係為降低證券商授信風險，其具體範圍及措施，刻由聯徵中心與證券商公會、銀行公會及證交所研議規劃中，與台股動能無關。

金管會在2016年開放券商可承做「不限用途款項股票借貸」後，該業務愈做愈大，每年以一成以上的增幅成長，股民向券商抵押股票借錢做投資，其中有6成都投入股市，也提振了台股資金活水。目前共有25家券商承作「不限用途款項股票借貸」，到去年底承做規模達389億元。

券商公會日前向銀行公會、聯徵中心提案，希望可以比照保險業、證金公司向聯徵中心查詢客戶的信用資料。但市場擔心，券商若獲准可查詢客戶在聯徵的信用負面資料後，尤其是券商又主要承做股民的股票融資業務，此舉將讓券商對股民融資風險控管更加嚴謹，信用不良者，想要「借錢買股」恐更加困難了。

據了解，顧立雄在會中表示，聯徵中心的資料屬於金融體系，這些資料是公眾資產，資訊應該共享而非單獨一家公會獨有，其次，這些資訊也是客戶資料，以openbanking（開放式銀行）的概念，就應該要開放，傾向做資料庫的相互開放。

但聯徵中心會中也提出疑慮，表示台灣沒有分業別的信用資料庫，因此資料庫控管內容有差，若全面開放會有疑慮。目前如日本是採銀行業、分期貸款業、融資業等都是各別的信用資料庫，但台灣則是僅「聯徵」一家獨大。因此，顧立雄也指示聯徵中心，若做全面性資料庫開放的可行性及適法性的問題。

金管會證交所台股
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台中權證講座／台股進入「小牛市」 權證聚財

2019-04-29 00:30

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

2019-04-29 17:00

刷卡繳稅未動用分期零利率 這家銀行回饋千元禮券

2019-04-29 16:51

安聯人壽業務菁英人數突破3,200人 大增22%

2019-04-29 15:47

一銀行推微企e時貸 預設最高額度200萬元

2019-04-29 12:33

台中權證講座／鄭廳宜：四大明星產業 首選

2019-04-29 00:30

台中權證講座／胡立陽：資金動向 後市關鍵

2019-04-29 00:30

台中權證講座／阮慕驊：挑選商品 有三訣竅

2019-04-29 00:30

強化壽險業資本 擬提高普通股比率

2019-04-28 23:47

中信銀推家庭理財健診

2019-04-28 23:43

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

壽險業分級監理 大股東不增資恐被併購

2019-04-28 23:42

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

金管會下一步...強化普通股資本

2019-04-28 23:04

麥格理深耕台灣 挖掘潛力股

2019-04-28 23:02

從權證到風電 麥格理領先外資布局

2019-04-28 23:02

麥格理設立紀念獎 讓世界更好

2019-04-28 23:02

5千元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

2019-04-28 22:22

華南永昌證 搭ETN首班車

2019-04-28 22:21

關注環境熱愛地球 國泰世華連兩年響應地球日路跑

2019-04-28 15:39

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

鴻海強攻Micro LED 尬三星

2019-04-29 00:38

報稅！這招最省錢省事 但有6點要注意

2019-04-29 09:00

郭台銘6月21日交棒？鴻海說話了

2019-04-29 17:55

5千元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

2019-04-28 22:22

紅色鏈搶蘋單 攻勢再起

2019-04-29 00:41

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

2019-04-29 17:00

壽險淨值比過低 金管會擬限期增資

2019-04-28 23:09

上半年罕見！永豐銀推5.20%美元高利快閃定存

2019-04-29 16:54

錢又來了 電動機車補助不中斷

2019-04-28 23:20

遠傳點火 集團啟動5G轉型

2019-04-29 00:56

小K粉看過來！星宇航空LOGO保溫杯、鑰匙圈可收藏了

2019-04-29 10:49

南韓首季GDP負成長 謝金河：台灣恐是難兄難弟

2019-04-29 09:27

電動機車補助「喊卡」？沈榮津親上火線滅火

2019-04-29 09:51

報稅季倒數 今年兩個小確幸別放過

2019-04-29 15:49

全台5,305人擁有10間房子 滿手房的人這裡最多

2019-04-29 00:16

五一來台陸客 意外爆量

2019-04-28 23:21

提早退稅 兩招搞定

2019-04-28 22:44

高雄與中油合作開發「右沖宿舍區」

2019-04-29 10:40

邊緣運算商機 台廠贏面大

2019-04-29 00:43

美超微擴廠 加碼投資台灣將共達100億元

2019-04-29 13:28

遠傳總經理井琪美式作風 不說空話

2019-04-29 00:50

對岸挖高階人才 警訊亮了

2019-04-28 22:35

台商回流投資衝破2,000億元 立委：經濟部把KPI訂太低

2019-04-29 12:05

美超微2期擴廠投資20億動土 蔡英文：2018總投資5365億

2019-04-29 12:43

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

盜版年損283億 OTT展開圍堵戰

2019-04-29 00:30

類載板投資 兩岸較勁

2019-04-28 23:26

蘋果將公布財報 牽動台系鏈

2019-04-28 23:29

星宇航空粉絲注意！「星宇小舖」上線囉

2019-04-29 10:30

小資族想來場西式婚宴？這家酒店優惠殺了

2019-04-28 21:27

倒數二天 車主別忘了繳牌照稅以免被加徵滯納金

2019-04-29 14:13

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

綜合所得稅5月1日開徵 添香油錢亦可扣抵

2019-04-29 13:41

遠傳攻新經濟 醞釀下個成長引擎

2019-04-29 00:49

陸科創板 招手台灣生技業

2019-04-28 22:35

房屋包租代管 別忘減稅優惠

2019-04-28 22:44

中信銀推家庭理財健診

2019-04-28 23:43

美超微廠房擴建 蔡英文：投資台灣是最棒的事

2019-04-29 15:51

刷卡繳稅未動用分期零利率 這家銀行回饋千元禮券

2019-04-29 16:51

電動機車補助 挪充電站經費注活水

2019-04-29 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top