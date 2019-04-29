券商要調客戶聯徵負面資料 金管會澄清無關台股動能

2019-04-29 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



券商公會日前向銀行公會、聯徵中心提案，希望可以比照保險業、證金公司向聯徵中心查詢客戶的信用資料，金管會主委顧立雄同意先採聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，引發市場憂心「信用不好不能向券商借錢買股」，恐影響台股資金活水與動能，金管會今（29）日晚間發布三點澄清，主是為有利券商辦理不限用途款項借貸的「徵信」需要，與與台股動能無關。

金管會晚間發布澄清稿，主要有三點聲明如下：

一、證券商公會前為強化證券商辦理不限用途款項借貸等授信性質業務之徵信作業，因此建議開放證券商加入聯徵中心會員以查詢客戶信用資訊。

二、金管會主委顧立雄近日邀集證券商公會、銀行公會、聯徵中心及證交所等相關單位共同討論，同意先採行聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，證券商與銀行再透過證交所及聯徵中心查詢客戶在銀行端及證券端負面資料。

三、金管會表示，現行證券商辦理授信性質業務已有評估客戶徵信與額度管理之風險控管機制，開放證券商可查詢客戶銀行端之負面資料係為降低證券商授信風險，其具體範圍及措施，刻由聯徵中心與證券商公會、銀行公會及證交所研議規劃中，與台股動能無關。

金管會在2016年開放券商可承做「不限用途款項股票借貸」後，該業務愈做愈大，每年以一成以上的增幅成長，股民向券商抵押股票借錢做投資，其中有6成都投入股市，也提振了台股資金活水。目前共有25家券商承作「不限用途款項股票借貸」，到去年底承做規模達389億元。

券商公會日前向銀行公會、聯徵中心提案，希望可以比照保險業、證金公司向聯徵中心查詢客戶的信用資料。但市場擔心，券商若獲准可查詢客戶在聯徵的信用負面資料後，尤其是券商又主要承做股民的股票融資業務，此舉將讓券商對股民融資風險控管更加嚴謹，信用不良者，想要「借錢買股」恐更加困難了。

據了解，顧立雄在會中表示，聯徵中心的資料屬於金融體系，這些資料是公眾資產，資訊應該共享而非單獨一家公會獨有，其次，這些資訊也是客戶資料，以openbanking（開放式銀行）的概念，就應該要開放，傾向做資料庫的相互開放。

但聯徵中心會中也提出疑慮，表示台灣沒有分業別的信用資料庫，因此資料庫控管內容有差，若全面開放會有疑慮。目前如日本是採銀行業、分期貸款業、融資業等都是各別的信用資料庫，但台灣則是僅「聯徵」一家獨大。因此，顧立雄也指示聯徵中心，若做全面性資料庫開放的可行性及適法性的問題。