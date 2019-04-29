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上半年罕見！永豐銀推5.20%美元高利快閃定存

2019-04-29 16:54經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

這將可能是上半年罕見的高利美元專案！永豐銀今（29）日宣布將推出母親節高利美元定存活動，利率一口氣喊到5字頭，推出年息5.20％美元高利快閃定存並打出5個月天期定存，高於市場行情至少2個百分點。

永豐銀預計下周三（8日）起一連三日，推出年息5.20％美元高利快閃定存。永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，今年初推出首波美元高利快閃定存，寫下3分鐘內登記一空的紀錄，亦成為市場熱門話題。

為慶祝母親節並滿足不同客層的需求，永豐銀行於母親節前夕、5月8日起一連三日，開放六個時段可登記年利率5.20%美元高利定存。

永豐銀行表示，新一波母親節美元高利快閃定存於5月8至10日、連續3日中午12時及下午4時開搶，並推出小資與大資方案，滿足客戶交易彈性與資產配置需求。

小資方案為3,000美元、5個月期年息5.20%，每時段限量600名；大資方案為20,000美元、3個月期年息5.20%，每時段限量100名，先搶先贏、搶完為止！每人限1個名額及承作1筆定存。

永豐銀行建議，客戶取得資格後，可於5月17日前存入資金承作，而民眾則可先行開戶並備妥資金，一搶到優惠名額後即可於網路開單，讓利息早日落袋。

為何說是罕見的高利美元專案？自從美國聯準會（Fed）態度轉鴿，美元利率走高的遐想空間中斷，國內第2季高利美元定存專案多僅剩下3字頭，難見到過去動輒喊到4字頭的高利美元，對投資人來說，也少了一個好康選擇。

國銀業者指出，現在美國聯準會態度偏鴿，估計年底前都不會升息，國內美元利率也不再有走高空間，但是對國銀來說，美元利差空間仍然高於新台幣，有海外分行的民營銀行仍在積極吸收美元。

永豐銀行定存母親節
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