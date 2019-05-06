I'm Shero 綻放女力，走出自己的路

2019-05-06 00:00 文／ 聯博 提供



跨界Shero聯合會診 為女性壓力找到出口

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2018年時代雜誌選出的全球百位風雲人物中，已有接近半數是女性。女力抬頭的時代，女性們一邊勇闖職涯，一方面肩負著傳統的家庭使命；一邊努力讓自己活得精采，一方面不忘照顧身邊所愛的人。社會地位成長的同時，也面臨各種層面的壓力。

《聯博投信》在全球持續關注兩性平權，目前，在聯博台灣100多位員工中，女性佔了7成，即使在管理階層中，女性佔比也高達7成。因此，2018年，聯博投信特別與天下雜誌攜手合作，透過「台灣女性壓力指數大調查」深度探討女性壓力來源，也於日前舉辦 活動分享會，分別邀請各專業領域的傑出女性，分享「家庭關係」、「職場生活」及「財務規劃與自我實踐」的成功經驗，重新詮釋女性在社會中所扮演的多重角色。期望藉此協助全台灣女性活出精采，享受更美好的人生。

家庭 壓力指數43分 / 總壓力中最低分

走出傳統期待，先照顧好自己才能圓滿家庭

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調查結果顯示，74.4%的女性仍主要承擔無薪家務和照顧家人的責任，女性在肩負傳統責任與尋求工作成就中努力找出平衡，也成為無形的壓力來源。心理諮商師李開敏建議女性學會關注自己，包括對自己訂出合理的期待；尋求支持，透過表達感受以釋放壓力；在家庭中打開心門溝通，用心陪伴、接納、同理、與尊重對方。「這些都需要練習。」

國立中央大學認知神經科學研究所教授洪蘭則指出，有意識地改變行為和心態，可以幫助大腦建立正向情緒的習慣。例如規律習慣性的動作能壓抑負面情緒的活化，調整心態換個角度看，減少對負面情緒的反芻，都能幫助女性遠離痛苦。

《情緒勒索》作者，同時也是心理師的周慕姿也強調，種種社會及生理因素，導致許多女性為了顧全大局犧牲自己，付出久了卻形成積怨。她建議女性在心態上要學習不勉強、不委屈，重視自己的感覺與需求。此外，在家庭中別忘了增加與丈夫的互動時間與品質，並且擁有屬於自己的時間。「想要別人怎麼對妳，就得先這樣對妳自己。」

職場 壓力指數51分 / 總壓力中第二高分

女性要更有自信，讓女性特質成為職場上的助力

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女性在傳統與現代角色的轉換，是女性在職場的一大挑戰。根據本次台灣女性壓力調查結果，25~44歲是女性中工作壓力較大的族群，尤其是25~29歲職場剛起步的社會新鮮人壓力更重。安索帕全球執行長李友琴指出，女性經常期許自己一個完美的形象，像是要當一個完美的媽媽，但是「真實比完美更重要，當我們花了太多能量塑造自己的完美，我們對自己的熱情就變得不真實。」她建議女性先真實面對自己，擁有快樂的能力，才能擁有影響別人的正面能量。

理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲也分享自身在不同事業階段中的經驗，她認為，女性的傾聽、耐心、照顧、善於溝通等特質天賦，反而成就她在不同工作角色中的良好表現。「身為女性，我們遇到的挑戰很多，但是上天給了我們相對的工具和能力去因應。」她鼓勵女性不要妄自菲薄，把過程的起伏視作生命樂章的一部分，境隨心轉，每個人都能有一首美妙的人生樂曲。

巨大集團董事長杜琇珍則指出，女性經常容易自我質疑，像是大部分的男性即使對不了解的事情，也能展現自信。女性則相反，除非有絕對的把握，否則絕不開口。「當老闆給妳一個機會，妳一定是能夠勝任，因為在現今的環境下，同樣的能力，機會通常還是落在男性身上。」就像她常告訴公司裡的年輕女性：絕對不要懷疑自己，女性需要有更多的自信。

經濟 壓力指數66分 / 總壓力中最高分

及早準備，用行動化解對未知的憂慮

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調查也發現，經濟壓力是女性最主要的壓力來源，女性最擔心的是沒有儲蓄與退休儲備。事實上，台灣走進老年化社會，退休生活已無法只依賴政府的社會保險，尤其女性的平均退休年齡較男性早，餘命卻比男性長，女性的退休財務壓力和長壽風險是更高的。國立政治大學特聘教授王儷玲強調，越晚投入退休準備的代價越高。她建議，在退休前的累積期，就應該善用投報率相對高的工具、賦稅優惠及複利累積效果做好退休準備。不過，越接近退休的投資策略則應越保守。舉例來說，年輕時可偏重股票基金，屆臨退休時，債券基金與現金的比重應逐漸提高。

金管會證券期貨局局長王詠心也強調，理財越早準備越輕鬆。及早建立理財習慣，並學習投資理財知識，享受複利效果，才能利用理財規劃滿足優質幸福的退休生活。投資時，應依據個人財務目標、風險承受度、投資時間、以及資金用途，建立理財計畫。此外，採用懶人投資法，透過定期定額投資基金，能夠享有專業經理人操作和分散投資風險等優點。

20世紀女性主義先鋒維吉尼亞・吳爾芙說：「女人需要屬於自己的房間，一筆屬於自己的錢，才能真正擁有創作的自由。」，中國信託商業銀行個金營運總處總處長楊淑惠則強調：「財富自由之後心靈才能自由，財富的目標也應與妳的期望結合。」她建議在擬定策略時，應該依「必要、需要、想要」列出理財三大金流開支，完整的策略則應先以退休金流、醫療準備等「活」的需求打底，其次規劃傳承「留」的部分，最後才是金字塔頂端的「存」，每一個部分都以獨立的金流池並行規劃，必要時尋求專業的協助。同時，務必要紀律投資並定期檢視，越早準備、負擔才能越小。