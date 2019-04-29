安聯人壽業務菁英人數突破3,200人 大增22%
壽險徵才出新招。不畏壽險業務員成長趨緩，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽業務大軍人數屢創歷史新高，2019年擴大招募新血。
安聯人壽29日表示，該公司業務菁英人數已在今年3月底突破3,200人，較去年同期大幅成長逾22%。
安聯人壽昨(28)日假新店親情河濱公園舉辦「健康帶著走」公益健走活動，現場募集超過3萬張發票，全數捐給天主教失智老人基金會，安聯人壽以結合「運動、公益、徵募」三主軸之增員活動，力拚2020年5,000名業務大軍的目標邁進。
壽險公會最新統計，今年首季多家壽險公司業務員人數全部「倒退嚕」，比去年底人還少，安聯人壽何以能增員有成、異軍突起？
安聯人壽業務長指出，公司除透過多元化管道招募人才，更積極發展新人培育的留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20%的年度目標邁進。
昨日於新店親情河濱公園舉辦的「健康帶著走」公益健走活動即是安聯多元化招募計畫的體現，不僅結合時下最夯的健走運動以吸引年輕族群加入，捐贈十張發票，還可獲得運動毛巾乙條，最後總計募集到超過3萬張發票，全數捐給安聯長期的公益合作夥伴–天主教失智老人基金會。
楊國基表示，儘管昨日艷陽高照，但在安聯火力全開衝刺業務員通路的努力下，公益健走活動仍成功號召逾千名業務菁英及準增員對象響應活動；展望2019年，安聯也將以無比的衝勁向前飛躍成長，挑戰2020年業務人數突破5,000人的年度目標。
金融保險業具國際化、風險多樣化及重人際與服務層面等特性，特別適合企圖心強、時事洞察敏銳、抗壓性高的年輕人挑戰，而安聯人壽挾母公司安聯集團雄厚的財務實力，及傳承近130年的保險專業整合服務經驗，屹立台灣保險市場逾20年，並成長為台灣最大的外資保險公司，更是投資型保險的先驅與領導品牌。
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