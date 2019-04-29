群益期貨群益贏家名人堂活動 交易可累積點數

2019-04-29 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



群益期貨（6024）為提供投資人更多的學習管道以及更具競爭力的平台工具，震撼推出「群益贏家名人堂」活動，仿照信用卡紅利積點的模式，客戶只要在群益交易就可累積點數，並以積點兌換合作廠商的教學課程、商品服務或付費平台，目的是希望客戶可以在金融市場不斷的提升自我，全面升級交易戰力，最終晉升為市場贏家，朝財富自由邁進。

此外，本次活動另一大亮點為群益期貨首創「贏家升級」制度，透過群益期貨官方認證，以實盤交易績效作為升級標準，客戶交易每月獲利達10萬元或是獲利每創新高100萬元，可晉升贏家1級，累積滿10級將頒發限量「金星徽章」1枚，滿100級晉升「贏家名人堂」，可獲頒價值10萬「冠軍金戒指」1枚，希望力邀市場各方交易高手挑戰贏家等級，踏上追求光榮紀錄的贏家成就之旅，爭奪史上第一位群益認證的「贏家名人堂」得主，請真正的市場交易高手們千萬別錯過。

群益期貨董事長孫天山表示，群益期貨的願景是「成為感動顧客的金融服務公司」，希望每一位群益的客戶可以在金融市場上不斷成長、不斷進步、不斷升級。群益期貨致力於提供客戶最快速的平台系統、最即時的全球資訊、最優質的顧問服務，成為客戶最忠實的交易夥伴。

這次活動10年磨劍，累積過去歷年舉辦交易競賽的經驗，以及客戶回饋的行銷活動，創新領先業界，獨家推出「群益贏家名人堂」，希望透過史無前例的加碼回饋，讓客戶可以向市場上的名人學得獲利密技，不斷升級自己成為贏家，晉升贏家名人堂。