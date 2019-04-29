親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

108會考國文高分4大關鍵 75％都這樣考

無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

群益期貨群益贏家名人堂活動 交易可累積點數

2019-04-29 15:23經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

群益期貨（6024）為提供投資人更多的學習管道以及更具競爭力的平台工具，震撼推出「群益贏家名人堂」活動，仿照信用卡紅利積點的模式，客戶只要在群益交易就可累積點數，並以積點兌換合作廠商的教學課程、商品服務或付費平台，目的是希望客戶可以在金融市場不斷的提升自我，全面升級交易戰力，最終晉升為市場贏家，朝財富自由邁進。

此外，本次活動另一大亮點為群益期貨首創「贏家升級」制度，透過群益期貨官方認證，以實盤交易績效作為升級標準，客戶交易每月獲利達10萬元或是獲利每創新高100萬元，可晉升贏家1級，累積滿10級將頒發限量「金星徽章」1枚，滿100級晉升「贏家名人堂」，可獲頒價值10萬「冠軍金戒指」1枚，希望力邀市場各方交易高手挑戰贏家等級，踏上追求光榮紀錄的贏家成就之旅，爭奪史上第一位群益認證的「贏家名人堂」得主，請真正的市場交易高手們千萬別錯過。

群益期貨董事長孫天山表示，群益期貨的願景是「成為感動顧客的金融服務公司」，希望每一位群益的客戶可以在金融市場上不斷成長、不斷進步、不斷升級。群益期貨致力於提供客戶最快速的平台系統、最即時的全球資訊、最優質的顧問服務，成為客戶最忠實的交易夥伴。

這次活動10年磨劍，累積過去歷年舉辦交易競賽的經驗，以及客戶回饋的行銷活動，創新領先業界，獨家推出「群益贏家名人堂」，希望透過史無前例的加碼回饋，讓客戶可以向市場上的名人學得獲利密技，不斷升級自己成為贏家，晉升贏家名人堂。

群益期貨名人堂
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台中權證講座／台股進入「小牛市」 權證聚財

2019-04-29 00:30

刷卡繳稅未動用分期零利率 這家銀行回饋千元禮券

2019-04-29 16:51

安聯人壽業務菁英人數突破3,200人 大增22%

2019-04-29 15:47

一銀行推微企e時貸 預設最高額度200萬元

2019-04-29 12:33

台中權證講座／鄭廳宜：四大明星產業 首選

2019-04-29 00:30

台中權證講座／胡立陽：資金動向 後市關鍵

2019-04-29 00:30

台中權證講座／阮慕驊：挑選商品 有三訣竅

2019-04-29 00:30

強化壽險業資本 擬提高普通股比率

2019-04-28 23:47

中信銀推家庭理財健診

2019-04-28 23:43

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

壽險業分級監理 大股東不增資恐被併購

2019-04-28 23:42

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

金管會下一步...強化普通股資本

2019-04-28 23:04

麥格理深耕台灣 挖掘潛力股

2019-04-28 23:02

從權證到風電 麥格理領先外資布局

2019-04-28 23:02

麥格理設立紀念獎 讓世界更好

2019-04-28 23:02

5千元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

2019-04-28 22:22

華南永昌證 搭ETN首班車

2019-04-28 22:21

關注環境熱愛地球 國泰世華連兩年響應地球日路跑

2019-04-28 15:39

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

電動機車不補助了？虛驚一場啦

2019-04-28 17:22

鴻海強攻Micro LED 尬三星

2019-04-29 00:38

報稅！這招最省錢省事 但有6點要注意

2019-04-29 09:00

紅色鏈搶蘋單 攻勢再起

2019-04-29 00:41

5千元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

2019-04-28 22:22

電動車補助暫停？經濟部這麼回應

2019-04-28 19:52

壽險淨值比過低 金管會擬限期增資

2019-04-28 23:09

錢又來了 電動機車補助不中斷

2019-04-28 23:20

遠傳點火 集團啟動5G轉型

2019-04-29 00:56

南韓首季GDP負成長 謝金河：台灣恐是難兄難弟

2019-04-29 09:27

電動機車補助「喊卡」？沈榮津親上火線滅火

2019-04-29 09:51

小K粉看過來！星宇航空LOGO保溫杯、鑰匙圈可收藏了

2019-04-29 10:49

全台5,305人擁有10間房子 滿手房的人這裡最多

2019-04-29 00:16

五一來台陸客 意外爆量

2019-04-28 23:21

提早退稅 兩招搞定

2019-04-28 22:44

報稅季倒數 今年兩個小確幸別放過

2019-04-29 15:49

邊緣運算商機 台廠贏面大

2019-04-29 00:43

遠傳總經理井琪美式作風 不說空話

2019-04-29 00:50

對岸挖高階人才 警訊亮了

2019-04-28 22:35

漫威迷先睹為快！Audi全新電動跑車亮相

2019-04-28 17:58

美超微擴廠 加碼投資台灣將共達100億元

2019-04-29 13:28

高雄與中油合作開發「右沖宿舍區」

2019-04-29 10:40

美超微2期擴廠投資20億動土 蔡英文：2018總投資5365億

2019-04-29 12:43

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

2018年壽險理賠共1,323萬件 國壽占三分之一居冠

2019-04-28 19:15

盜版年損283億 OTT展開圍堵戰

2019-04-29 00:30

台商回流投資衝破2,000億元 立委：經濟部把KPI訂太低

2019-04-29 12:05

類載板投資 兩岸較勁

2019-04-28 23:26

蘋果將公布財報 牽動台系鏈

2019-04-28 23:29

小資族想來場西式婚宴？這家酒店優惠殺了

2019-04-28 21:27

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

華孚昆山廠復工路遙 5月起開始受檢

2019-04-28 19:05

陸科創板 招手台灣生技業

2019-04-28 22:35

遠傳攻新經濟 醞釀下個成長引擎

2019-04-29 00:49

綜合所得稅5月1日開徵 添香油錢亦可扣抵

2019-04-29 13:41

中信銀推家庭理財健診

2019-04-28 23:43

房屋包租代管 別忘減稅優惠

2019-04-28 22:44

保護唯一的地球 BRITA力推濾水壺取代瓶裝水

2019-04-28 18:33

倒數二天 車主別忘了繳牌照稅以免被加徵滯納金

2019-04-29 14:13

電動機車補助 挪充電站經費注活水

2019-04-29 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top