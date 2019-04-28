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5元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

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5元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

2019-04-28 22:22經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

由券商發行的ETN將在周二（30日）正式掛牌，據統計，首批掛牌的ETN大多訂價20元，部分甚至只有5元、10元，以不高的價格就能買進一籃子股票，相當親民。而過去ETF經驗，也以低價位商品受到青睞；市場看好ETN價格優勢，有助吸引買氣。

事實上，「低價股」已為許多台灣股民熟悉，且為交易量的主要貢獻來源。除了目前上市櫃有超過七成的股票不及百元，低價股的交易表現為投資人所熟悉，另方面，低價往往也代表投資成本低，因此更能吸引注意。

這個趨勢也反映在台灣ETF市場，舉例今年，集中和櫃買市場扣除非交易型的債券ETF，計有117檔連動股票、商品、外匯指數的ETF，累積交易金額6,822億元；其中，股價高於60元的ETF交易約562億元，30-60元1,868億元，低於30元超過4,392億元，是交易量的主力。

就比例來看，低於30元的ETF交易比高達64%，由於多數ETF訂價20元，這類股價偏低的ETF，不是掛牌表現不如預期（如2014年後才有反向ETF，卻遇上大多頭），就是掛牌不久還沒漲超過30元，可以理解多數的ETF交易集中在此區間。

若再區分為20-30元、10-20元、及10元以下，則交易金額各有783億元、3,037億元及570億元，10-20元的比例達到44%，進一步凸顯出低價指數化商品確實受到青睞。

在10-20元區間中，如常居ETF「人氣王」的元大滬深300正2（00637L）、元大台灣50反1等，皆累積可觀買氣。投信觀察，這兩大ETF除掛牌久，名聲最大，股價偏低也是利基，其後同業發行多檔的陸股正2、台股反向ETF，價格上不比，都不易創造更大熱度。

若觀察ETF交易金額創高的2018年，當年30元以下的非債券類ETF，也貢獻整體58%的交易量，金額達1兆元；裏頭同樣以20-30元、10-20元、及10元以下做分類，10-20元ETF交易超過8,279億元，占30元以下比例約45%。

券商透露，正是著眼低價優勢，部分ETN掛牌不跟進一般行情，而選擇訂在更低的5元或10元。統計相關如富邦證券發行的「富邦特選大蘋果報酬指數ETN」、「富邦存股雙十等權重報酬指數ETN」，訂價皆為5元；元大證券的「元大台灣特別股混合高股息20 ETN」、統一證券「統一漲升股利150報酬指數ETN」訂價在10元，另，元富證券發行的「元富標普中國新經濟ETN」雖連結海外指數，但訂價也是較低的15元。

部分ETN甚至在申贖機制上，也透露這檔ETF目標在吸引大眾，而不開放大額申購，僅受理賣回。

值得注意是，考量投資風險，主管機關初期不開放ETN進行信用交易、不得當沖、不得借券，也不得做零股或定期定額，並限制外資不得交易。業者期許，隨發行日久，法規願意鬆綁，才有利市場進一步擴張。

ETN訂價概況
ETN訂價概況
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