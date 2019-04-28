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5元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

華孚昆山廠 5月開始受檢

2019-04-28 22:20經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

機殼廠華孚（6235）今（28）日應證交所要求，召開重訊記者會，再度說明上月昆山廠爆燃起火案的後續進度；華孚發言人羅旭娟指出，昆山廠將配合大規模安檢而停工，估計5、6月營收將分別較去年同期減少57%、54%。

華孚表示，在昆山廠未恢復產能的預估下，5、6月營收分別較去年同期減少57%、54%，約當減少1.71億元、1.6億元；至於產能方面，假設5月昆山政府允許昆山廠能移轉部分產能至馬鞍山廠區，則約24.5億元，年減15.53億元，而產量方面則是約1,561萬個，較去年減少1,185萬個。

據悉，華孚昆山子公司漢鼎精密因今年3月31日上午CNC車間西北側發生爆燃起火事件造成員工傷亡，至今該廠區仍未恢復運作。據悉，昆山政府為加強並落實安全生產及消防安全，擬於5月起進行全區域安全生產大排查大整治行動，復工時間需視政府作業進度而定。

對此，華孚表示，基於安全考量，昆山廠也將接受安全生產大排查大整治行動，而為確保員工權益，已於26日向員工宣布可以選擇從優自行離職或繼續留任；若75％選擇從優自行離職，約當產生1.3億元費用，並於今年認列。

此外，由於昆山廠停工中，目前產能由馬鞍山廠區支援，現階段該廠區正全力加速支援生產。華孚表示，公司無從判別當地政府批准復工的時程，只能期盼能盡速讓昆山廠恢復正常運作。

華孚
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