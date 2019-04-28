2018年壽險理賠共1,323萬件 國壽占三分之一居冠

2019-04-28 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險是講究服務的商品，民眾購買保險前除了比利率條件外，也要看理賠有沒有「阿殺力」。據保險公開資料觀測站資料統計，國內目前21家壽險公司，2018年總計理賠件數達到1,323萬件，較前一年度1,231萬件增加約92餘萬件。其中以國泰人壽一家即理賠高達424.55萬件居冠，比重將近三分之一。新光人壽去年擠下南山人壽排名亞軍，各理賠了203.16萬張及194.42萬張

2018年除了前三名名次落有異動外，原本緊追的中壽，去年理賠件數也凌駕富邦人壽搶下第四高，理賠件數達到133萬件，富邦人壽有將近128萬件，落到第五高。據統計，其餘超過50萬件的還包括有三商人壽的68.26萬件及 台灣人壽的64.05萬件，而超過30萬件的是全球人壽將近40萬件與遠雄人壽的31.75萬件，其餘都在7萬件以下。

而從成長率的角度來看，第一金人壽成長了82.94%最多，合庫金人壽也成長了34%，不過這一家理賠件數原本就相對較少，去年只理賠了1,566與3,438件。 其他理賠成長率逾二成的以中壽成長逾21%，全球人壽成長20%較亮眼，都是相對大方的壽險公司。其他大型保險公司包括國壽、富邦、台灣人壽、南山都是繼續維持成長，但是21家壽險中仍有7家理賠是較前一年減少的。

保險專家說，保險是無形的服務性商品，民眾在購買之前除了要比較各項商品所提供的保障，最重要還要看售後理賠服務，除了看理賠件數之外，也要留意訴訟件數，避免選擇到訴訟件數多的保險公司。保發中心則說，理賠訴訟件數占總理賠數的比率，可以用於評估保險公司理賠服務品質，申訴比率低則表示該公司有可能較重視保戶的權益及理賠服務。從近幾年的情況來看，整體理賠件數仍然是持續成長，保發中心統計去年總計理賠件數仍較前一年成長7.5%。