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關注環境熱愛地球 國泰世華連兩年響應地球日路跑

2019-04-28 15:39經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

長期關注環境永續的國泰世華銀行連續兩年響應、並贊助由國家地理頻道舉辦的「世界地球日路跑活動」，今年活動以「要塑膠還是要地球？」為主題，呼籲各界一同為環境保護盡心力，提倡減塑行動多年的國泰世華銀行，今天在董事長郭明鑑、行政長周衛華、副總彭昱興的帶領下，號召多位同仁共同參與路跑。

郭明鑑表示，平常自己就有上健身房運動的習慣，國泰世華銀行也很鼓勵員工多運動，很高興看到這次很多同事主動報名參加地球日路跑，一起擁抱健康愛地球，希望用行動支持，與國家地理頻道以及現場眾多的企業夥伴、參與者，一同為環境永續發聲。

為響應國家地理頻道世界地球日系列活動，國泰世華銀行除了連續兩年贊助世界地球日路跑活動外，更獨家贊助國家地理頻道播出的世界地球日系列節目「危險星球」；節目主要在探討氣候變遷，介紹地球暖化後，野生動物面臨嚴峻的生存考驗及困境，內容包含牠們如何在極深、極高、極冷、極熱、極潮溼與極乾燥的環境下克服殘酷的競爭與努力生存，耗時三年，冒著生命危險才拍攝完成的六集系列紀錄片，期望藉由節目的深度探索，喚起大眾對環境的重視。

國泰世華銀行長期推動企業永續，除了2013年創銀行業先例，打造全台第一家太陽能分行，2015年更成為全台第一家遵循赤道原則的銀行，並於2018年12月首先承諾自願遵循聯合國「責任銀行原則（PRB）」。

國泰世華表示，將持續以行動實踐對環境的承諾，做到「減塑愛地球、共創永續未來」的目標。

國泰世華銀行28日在董事長郭明鑑（二排左三）、行政長周衛華（ 二排左四）、副總彭...
國泰世華銀行28日在董事長郭明鑑（二排左三）、行政長周衛華（ 二排左四）、副總彭昱興（二排左二）的帶領下，號召多位同仁共同參與世界地球日路跑活動。圖／國泰世華銀行提供
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國泰世華銀行連續兩年響應世界地球日路跑活動。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行連續兩年響應世界地球日路跑活動。圖／國泰世華銀行提供
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國泰世華銀行長期關注環境永續，連續兩年贊助國家地理頻道舉辦的世界地球日路跑活動，...
國泰世華銀行長期關注環境永續，連續兩年贊助國家地理頻道舉辦的世界地球日路跑活動，並由副總彭昱興（右二）擔任21K組起跑嘉賓 。圖／國泰世華銀行提供
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國泰世華華銀世界地球日
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