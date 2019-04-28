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智慧再升級 5月1日起機捷全線行動支付

2019-04-28 10:45經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園機場捷運全線行動支付i時代正式來臨。5月1日起，智慧美好再升級，旅客只要搭乘桃園機場捷運，全線21個車站都可使用行動支付輕鬆通過閘門。不論您是搭著機捷出國、輕旅行、通勤，都可享受行動支付帶來的時尚便利。

桃捷公司表示，從5月1日起，期間限定推出一系列好康優惠活動，只要使用「桃捷TICKETS」APP行動購票乘車，就有機會抽中超夯LED立體列車票卡，使用國泰世華信用卡行動購票乘車，更享有票價8折優惠！趕緊使用您出遊的好幫手「桃捷TICKETS」APP行動購票，體驗智慧捷運，讓生活更便利美好。

迎接全線行動支付i時代，桃捷推出雙重好康優惠：

第一重：首周（5月1日至7日）超夯LED立體列車票卡讓你抽凡下載「桃捷TICKETS」APP購票，並於活動期間內完成進出站之旅客，即有抽獎資格。桃捷公司將統一於5月17日，抽出每天3名「桃捷LED立體列車票卡」幸運得獎者，總計共抽出21位中獎名單。

第二重：（5月1日至6月30日）國泰世華卡友尊享購票八折優惠，凡活動期間內使用國泰世華信用卡於「桃捷TICKETS」APP 刷卡購票，即享車資八折優惠，最高回饋120元刷卡金。

桃捷公司指出，機場捷運是國家門戶及進步城市的象徵，導入行動支付滿足旅客需求，去年12月1日搶先於A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站導入行動支付系統，讓往來機場的國內、外旅客體驗用一支手機，輕鬆嗶進閘門的美好旅程。

未來，桃捷公司持續打造全方位行動支付場域，朝信用卡過閘服務及啟用第三方電子支付邁進，創造無零錢、無現金的消費環境，提升智慧、科技城市的形象，讓旅客進入機場捷運享受時尚、便利、科技的i時代。

桃園機場捷運全線行動支付i時代正式來臨。5月1日起，智慧美好再升級，旅客只要搭乘...
桃園機場捷運全線行動支付i時代正式來臨。5月1日起，智慧美好再升級，旅客只要搭乘桃園機場捷運，全線21個車站都可使用行動支付輕鬆通過閘門。　圖／桃園捷運公司提供
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機場捷運行動支付
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