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匯市最前線／台幣弱勢 估區間盤整

2019-04-28 00:13經濟日報 記者陳美君╱台北報導

台股上周五（26日）失守「萬一」，新台幣持續貶值，終場貶0.2分，連六日貶，收30.907元，近一個半月低點，成交量13.99億美元。

匯銀主管指出，國際美元續強，外資偏向匯出，加上台股下挫、失守「萬一」，使新台幣匯率趨貶，但貶值幅度不大。

統計過去一周，新台幣匯率累計貶值6.5分，貶值幅度0.21%。時序進入出口商月底拋匯旺季，不排除匯價貶深後，將吸引出口商大量進場拋匯，進而使新台幣維持區間盤整。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
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