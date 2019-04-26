這家銀行不惜血本 每刷25元綜所稅給1元紅利點數

2019-04-26 22:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



兆豐銀行不惜血本，刷綜所稅給紅利點數，目前僅見。 報系資料照 分享 facebook 誰是今年刷卡繳稅神卡？戰況又有新變化。兆豐國際商銀總管理處信用卡處處長林中象26日晚上表示，該行不惜血本，針對兆豐頂級卡卡友，推出只要成功繳納今年5月的綜所稅，無論金額大小，每25元回饋1點紅利點數的超殺方案。

重點是，林中象說，這項方案，紅利點數回饋無上限，且終身有效。若要採用分期，適用9期零利率。

林中象表示，兆豐頂級卡採邀請制，由分行經理出面邀請。兆豐銀行希望跟客戶有更緊密的連結，加上希望衝刺刷卡金額市占率，不惜血本出擊，成為市場當前唯一提供刷綜所稅給紅利點數的銀行。

記者26日上午報導，據各銀行已公布刷卡繳稅方案，2019年的刷卡繳稅神卡，由中國信託銀行的商旅鈦金卡奪下，該卡無論在現金回饋，還是分期零利率，都是目前市場最優。

豈料，一天不到，兆豐銀行以刷綜所稅獨享紅利點數，每25元回饋1點，強勢問鼎2019刷卡繳稅神卡寶座。

5月繳納綜合所得稅季節即將到來，中信商旅鈦金卡為當前已公布刷卡繳稅方案中，唯一提供現金回饋者。無論繳納的稅款多少，一律回饋稅款的0.3%，且回饋金額無上限。

中信銀行的現金回饋，為可折抵下一期的信用卡款，如果下期沒用完，可折抵的金額不會歸零，卡片有效期限內都能繼續抵。

假設商旅鈦金卡失效了，只要還有中信銀行的其他有效信用卡，且跟銀行往來關係正常、沒欠銀行錢，可折抵的金額，也能移轉到其他信用卡；不過，如果一張中信的有效卡都沒有，或是有其他卡但信用有問題，可折抵的金額將會歸零。

分期零利率方面，中信商旅鈦金卡最長可分到12期，與富邦J卡一樣，都是當前喊出零利率的卡片中，分期期數最長者。

今年的刷卡繳稅方案，最吸睛的有兩項，一是兆豐頂級卡與中信商旅鈦金卡爭奪繳稅神卡，另一是新光銀行宣布，該行信用卡紅利點數可折抵綜所稅款，市場唯一。

新光銀行表示，該行1,000點紅利點數，可抵60元稅款，但有折抵上限，與紅利點數折抵下一期卡款併計，最多就是1萬點。

刷卡繳稅的稅款，為何罕見可兌換紅利點數，或給現金回饋？前者目前僅兆豐銀行一家，後者也只有中信銀行。

銀行信用卡主管不約而同指出，現在提供刷卡繳稅服務，已經不收手續費了，加上刷卡繳稅款是銀行先在今年6月6日統一付給國庫，6月6日後，再讓卡友按各自的信用卡繳款日付錢，等於銀行先幫卡友代墊稅款，根本沒利潤。

刷卡繳稅該注意哪些事？財政部中區國稅局局長宋秀玲提醒，刷卡繳稅要在5月31日(含)前完成，逾期只能用現金繳稅款。

新光銀行主管也提醒，必須是納稅義務人或配偶名義持有的信用卡，才能刷卡繳稅。

另外，每一申報戶只會有一組有效授權碼，假設繳稅後，發現金額不對，想要重新刷，就算是想補差額，也必須確認前次的授權交易已經取消。所以，記得打電話給銀行的客服人員，取銷上一次的授權。