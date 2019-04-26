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今年國銀放款五加二新創產業 預期目標2,000億元

2019-04-26 20:08經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會今（26）日晚間發布新聞稿表示，為鼓勵本國銀行與七大（五加二）新創重點產業建立長期夥伴關係，協助新創重點產業取得營運資金，2019年度持續推動「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案(第三期)」，並訂定第三期之預期目標值為2,000億元。

據金管會統計，截至2018年12月底第二期實施期間屆滿，本國銀行對新創重點產業放款餘額達5兆252億元，較106年12月底增加2,011.6億元，已達預期目標2,000億元之100.58%。

金管會銀行局今天舉行召開「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」，由金管會主委顧立雄親自主持。會議表揚辦理新創重點產業放款績效優良之銀行，優等銀行4家為合作金庫商業銀行臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、國泰世華商業銀行。甲等銀行6家為兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、臺灣土地銀行、渣打國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行及三信商業銀行。

個別產業特別獎8家，包括綠能科技產業為合作金庫商業銀行、亞洲矽谷產業為國泰世華商業銀行、生技醫藥產業為臺灣土地銀行、國防產業為臺灣中小企業銀行、智慧機械產業為兆豐國際商業銀行、新農業產業為華南商業銀行、循環經濟產業為臺灣中小企業銀行、再生能源產業為國泰世華商業銀行。

金管會自2006年起辦理「走入校園與社區金融知識宣導活動」，此次會議同時表揚2018年度熱心積極參與宣導活動之金融機構，包括有限責任花蓮第二信用合作社、保證責任高雄第三信用合作社、第一商業銀行、台灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行、有限責任淡水第一信用合作社、有限責任花蓮第一信用合作社、合作金庫商業銀行以及有限責任台中市第二信用合作社等10家金融機構。金管會籲請各金融機構能持續支持及積極參與金融知識宣導活動，善盡金融機構社會責任，創造消費者與金融機構雙贏的友善金融消費環境

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