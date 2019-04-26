金管會推雙語分行 16家國銀表達意願半年內完成

2019-04-26 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



隨著台灣國際化之發展趨勢，外國人來台工作、就學或居住之人數將日益增加，雙語金融服務之需求亦會隨之提高，金管會鼓勵各銀行提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，並建請各銀行設置具體的第一線雙語服務櫃檯及提供雙語金融服務，金管會表示，已有16家銀行表達願意設置雙語示範分行，預計在半年內建置完成。

金管會銀行局今（26）日舉行召開「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」，由金管會主委顧立雄親自主持。金管會建請各銀行設置具體的第一線雙語服務櫃檯及提供雙語金融服務，會後金管會官員表示，第一階段明（2020）年1月1日起可擇定1至3家前往觀摩雙語分行。

第二階段，則希望有資產總額達新台幣一兆元以上之銀行，於北中南各設置一家示範分行。期盼藉此帶動金融雙語環境大幅躍升，後續各銀行可依其業務規模、客戶屬性及需求，自行規畫發展。

針對銀行業者於會中所提參考最新國際規範及主要國家作法，建議修正現行對以不動產為擔保之債權及合格零售債權之資本計提規範，以及調降申請適用信用風險內部評等法（IRB）門檻等建議，金管會也表示，本國銀行資本計提規範均以巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）所發布之國際標準為基礎，配合國內銀行實務需求所訂定，因應近期BCBS所發布最新規範，金管會已與銀行公會、業者及財團法人金融聯合徵信中心等單位共同研議，希望與國際規範接軌。

此外針對近期金管會在金融檢查發現，銀行兼營保險經紀人、保險代理人之相關缺失，包括部分銀行理專鼓勵客戶，將辦理房貸資金購買投資型保單及保單借款循環財務槓桿等問題，由於銀行兼營保險經紀人、保險代理人理業務掌握通路優勢，金管會也要求銀行應更確實遵循相關法規及落實公平待客原則，避免損及消費者權益，請各銀行總經理應予重視，就相關缺失積極辦理改善。