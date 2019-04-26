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張雲鵬回娘家 今天上任華南金及華南銀董事長

2019-04-26 20:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

華南金控華南銀行董事會今天推選張雲鵬為新任董事長，為老華銀人的張雲鵬回娘家，在交接典禮後上任。張雲鵬表示，華銀要邁向第二個百年，深覺責任重大，雖然戰戰競競但也有信心，要在穩固的基礎上，引領華南金融集團邁向下一個百年里程碑。

財政部派任高雄銀行擔任董事長張雲鵬擔任華南金暨華南銀行董事長，一度因高雄市政府揚言「不放人」而出現波折。在張雲鵬向高雄市議會完成慶富案專案報告後，華南金在今天低調舉行交接儀式，由華南金獨立董事吳癸森擔任監交人。

張雲鵬畢業於國立臺灣大學商學系，民國64年進入華南銀行服務，由基層工作做起，先後歷任新加坡分行經理、紐約分行經理、企業金融部經理、企業金融事業群副總經理、華南金創投董事長兼總經理、華南金控暨華南銀行總經理等職務。

張雲鵬擔任紐約分行經理時，妥善處理美國911恐怖攻擊事件的危機，完成分行喬遷。在擔任華銀企業金融部經理及副總時，掌理企業金融事業群，致力於國內企金授信業務結構的調整，並積極布局海外，提升獲利貢獻。

張雲鵬擔任華南金控及銀行總經理任內，獲利連續兩年突破新臺幣140億元新高，各項營運策略也表現穩健並如期落實。

華南金控董事長交接，右起為新任董事長張雲鵬、獨立董事吳癸森及副董事長林明成。圖／...
華南金控董事長交接，右起為新任董事長張雲鵬、獨立董事吳癸森及副董事長林明成。圖／華南金控提供
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