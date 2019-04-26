金管會續訂本國銀行中小企業、五加二重點產業放款目標

2019-04-26 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會今天召開「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」，由主委顧立雄親自主持。宣導銀行辦理中小企業放款時，應落實禁止授信回存，並就設置第一線服務櫃檯雙語環境及提供雙語諮詢服務、銀行資本適足性相關規範的未來修正方向及銀行兼營保經代業務如何落實公平待客原則等議題進行討論溝通。

為鼓勵銀行與中小企業建立長期夥伴關係，營造有利中小企業融資環境，金管會今年維持訂定中小企業放款餘額成長二七○○億元的預期目標，並新增「貸款戶數成長」為考核指標，以鼓勵本國銀行協助更多中小企業取得資金，加強對小型及新創企業提供融資服務。

金管會今年特別針對微型企業設獎，鼓勵銀行在兼顧風險控管下，針對設立未滿五年、或僱用員工人數廿人以下、或資本額五百萬元以下、或年營收一千萬元以下的中小企業加強放款。

為鼓勵本國銀行與五加二新創重點產業建立長期夥伴關係，協助新創重點產業取得營運資金，今年持續推動獎勵方案，預期目標為二千億元。

隨著國際化的發展趨勢，雙語金融服務需求將提高，金管會鼓勵各銀行提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，並建請各銀行設置具體的第一線雙語服務櫃檯及提供雙語金融服務，獲銀行熱烈支持，有十六家銀行表達願意設置雙語示範分行。

金管會表示，雙語示範分行預計在半年內建置完成，明年起可前往觀摩；第二階段，則希望有資產總額達新臺幣一兆元以上之銀行，於北中南各設置一家示範分行。由各銀行依業務規模、客戶屬性及需求，自行規劃發展。

針對銀行業者於會中所提參考最新國際規範及主要國家作法建議修正現行對以不動產為擔保的債權及合格零售債的之資本計提規範，以及調降申請適用信用風險內部評等法（IRB）門檻等建議，金管會表示，已與銀行公會、業者及財團法人金融聯合徵信中心等單位共同研議，希望與國際規範接軌。

針對近期金管會在金融檢查時發現，部分銀行理專鼓勵客戶將房貸資金購買投資型保單及保單借款等循環財務槓桿等問題，金管會表示，由於銀行理專掌握通路優勢，銀行應更確實遵循相關法規及落實公平待客原則，避免損及消費者權益，請各銀行總經理重視，就相關缺失積極辦理改善。