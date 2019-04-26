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300萬學生團保 國泰人壽連續第三年承接

2019-04-26 16:53經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰人壽今（26）日宣布，持續承接108學年度「高級中等以下學校學生暨幼兒園幼兒團體保險」，以2018學年度「原契約條款保障及原契約單價」後續擴充一年，連續第三度受理學生團體保險，與教育部共同守護300萬學子。

國泰人壽表示，自106學年度承作學生團體保險後，秉持保險永續與負起社會責任之精神提供保障與相關服務，近年重大傷亡事件發生之際（花蓮大地震、普悠瑪事件等），除了第一時間派員至現場表達慰問、協助家屬依學保理賠條款申請理賠外，另額外提供傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項措施，讓所有學子獲得完整的健康及醫療照顧，也協助家屬免為理賠而奔波。

今年，國泰人壽響應教育部學保無縫接軌的政策，讓學生保障不漏接，依契約條款第6條約定，在未調漲保險費金額（每人保費525元）條件下，繼續承接108學年度的學生團體保險，期望為全國300萬名高中職以下學生及幼兒園幼兒提供服務與保障，讓全國學生及家長安心。

除了學生團體保險的守護外，為推廣永續意識，教育部與國泰人壽攜手共同推動「永續校園推廣計畫」，由5,500名國泰人壽學保服務同仁擔任「校園永續推廣大使」，針對「反毒宣導」、「環境教育」、「校園安全」和「理財保險知識」等永續議題提供活動與相關教材，透過舞台劇、講座、動畫、App遊戲和電子手冊等資源，向廣大學子介紹永續知識，推出至今受到廣大師生肯定。

近期，經行政院公開徵選，國泰人壽亦獲准辦理全國公教人員及其親屬的「長期照顧保險」，將可為平時照顧學子們不遺餘力的師長們，提供完善的長照保障。

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