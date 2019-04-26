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資淺也能月領60K 這家壽險公司電銷人員令人羨慕

2019-04-26 16:49經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

第一金人壽26日表示，該公司電銷團隊2018年的業績成長率逼近20%，公司較資淺的電話行銷人員去年平均月薪約為6萬元，經驗豐富的電話行銷人員更達到12萬元，大幅高於全國平均薪資

第一金人壽表示，許多社會新鮮人畢業後投入壽險銷售的工作，但比起面對面銷售所要處理更細微的人際關係與作業風險，擁有企圖心、喜歡與人互動的年輕人，可以嘗試看看薪資成長幅度有感的電話行銷工作。

第一金人壽總經理林元輝指出，職場環境與自我學習是上班族的養份來源，電話行銷需要有效的話術與說話技巧，是一份相當專業的工作，保險公司都會提供商品內容與標準話術的演練課程，或是針對實務上會遇到的問題歸結整理、加強輔導。

電話行銷人員可以主動出擊，卻不需與客戶近身接觸，除了能增進自己的專業能力，也能學習應對進退、提高抗壓性，培養走跳職場之必備特質。

林元輝表示，第一金人壽為第一金控的子公司，在「百年老店」的招牌下，擁有超過500萬的客群基礎與深厚的客戶關係

，電話行銷人員可以從優質客戶名單中找出潛在保戶，有效促使銷售上事半功倍，不用一開始就面對開發新客戶的龐大壓力。

第一金人壽也指出，在物價不斷上漲的情況下，最令人害怕的就是薪水原地踏步，而薪資成長的重要關鍵之一，就是企業整體業務的成長。

現任第一金人壽電話行銷團隊的七年級生表示，之前擔任行政助理，每天辛苦工作八小時卻只有月薪2萬6,000元，省吃儉用也難逃離月光族的命運。

加入第一金人壽電銷團隊後，經過短短的半年，在持續增進自我能力與接受專業訓練後，如今薪資已提高到6萬至8萬元，在工作中獲得十足的成就感。

電話行銷工作因為上、下班時間固定，無需外出拜訪、日曬雨淋，近年不只有年輕族群投遞履歷，也吸引了不少二度就業的族群。

第一金人壽提醒，電話行銷人員不只要專業，更要有十足的耐心與努力不懈的態度，遭到客戶拒絕也不必太在意，從每次的電話中多瞭解客戶的個別需求，取得客戶信任，善用時間自我管理就能成交保單締造佳績，進而為自己創造百萬年薪。

第一金人壽總經理林元輝。第一金人壽/提供
第一金人壽總經理林元輝。第一金人壽/提供
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