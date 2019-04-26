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首位小兵變大將 張雲鵬今正式接任華南金、銀董座

2019-04-26 11:18經濟日報 記者林子桓╱即時報導

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華南金、華南銀新任董事長張雲鵬今（26）日辦理交接儀式，全程低調進行，時間僅一小時就結束，相當快速。張雲鵬也對於未來，既有信心，同時也感到戰戰競競，在穩固的基礎上，帶領百年老店，創下個百年佳績。

張雲鵬表示，兩年前從總經理退休轉任高銀董座，以為是職場最終戰，財政部希望我回到大家庭服務，回娘家當然很開心，但百年老店要邁向第2個百年，覺得責任相當重大，同仁、老長官的期許，使自己更加戰戰兢兢，未來一定會全力以赴，希望在座同仁一起打拚。

華南金、銀在前任董事長，以及二位林副董的帶領下，不論在業務發展、法遵、內稽內控上，都建立穩健基礎，值得一提的是，去年不論金控或者銀行，獲利雙雙創下最高紀錄，銀行也維持穩定的資產品質。

配合政策也相當積極，包括：都更、危老重建、新南向以及金融科技都有相當大的進展，另外，一些相關附帶業務，信用卡、財管業務，都有相當大的進步，未來會在厚實基礎上，持續提升，並再創佳績。

不過，增加獲利同時，也會法遵、內稽內控，但尺度必須拿捏得洽到好處，今年景氣溫和成長現象，一些經濟學家認定有衰退，銀行在承做業務上，需要更加有警覺心，持續保持亮眼的資產品質。

而華銀去年的海外占比約34%，著眼海外利差較大，不論在海外授信、有價證券，都會加強布局，拓展海外業務時，也會注意海外風險。

張雲鵬對金控發展也有不同的期望，他說，金控有超過九成獲利都來自子公司華南銀貢獻，獲利結構以淨利息收入為主，不過，近五年來ROA低於其他金控平均，未來將要提升永昌證券、華南產險的獲利能力，適當分散風險，期許能夠創造第二個，甚至第三個獲利引擎。

此次張雲鵬回鍋，背後關鍵人物少不了身為民股的林家，華南金副董事長林明成在張雲鵬接任前，擔任代理董座，華南銀行副總事長林知延則擔任銀行代理董事長。

今日林知延致詞時表示，20年前加入華南銀時，是第1次與張雲鵬見面，對張雲鵬有四個印象，包括：聲音大、英文好、命好以及酒量好。

由華南金獨立董事吳癸森擔任金控董事長監交人，吳癸森致詞時表示，據他觀察，張雲鵬有四項特色，第一、「小兵成大將」，一畢業就進入華銀，從小兵一路衝到董事長，目前為止是第一人。

第二、工作歷練扎實、豐富，績效卓越，在各項職務上，盡心盡力，擔任總經理任內，讓金控延續兩年獲利都創新高，績效顯著，同時資產品質、公司治理以及風險控管等，都有卓越的表現。

第三、為人輕和，處事為融，使命必達。

第四、從他要接任華南金、銀董座後，網路聲量順勢大幅提高，流傳了很多她的新聞與消息，同時也讓華南金的名聲也提高。

吳癸森對於他的期望有三點，包括：公司業務推展方向、落實內稽內控以及法遵、因應變動時代，跟上人工智慧、區塊鏈以及金融科技潮流。<

華南金控董事長交接儀式，由代理董事長林明成（圖左）交接給予新任董事長張雲鵬（圖右...
華南金控董事長交接儀式，由代理董事長林明成（圖左）交接給予新任董事長張雲鵬（圖右），監交人為華南金獨立董事吳癸森。記者林子桓／攝
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圖為林家父子與張雲鵬。記者林子桓／攝
圖為林家父子與張雲鵬。記者林子桓／攝
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典禮結束後，華南金、銀新任董事長張雲鵬與老同事、老長官一一握手。記者林子桓／攝
典禮結束後，華南金、銀新任董事長張雲鵬與老同事、老長官一一握手。記者林子桓／攝
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華南銀董事長交接儀式，由代理董事長林知延（圖左）交接給予新任董事長張雲鵬（圖右）...
華南銀董事長交接儀式，由代理董事長林知延（圖左）交接給予新任董事長張雲鵬（圖右），監交人為華銀常駐監察人宮文萍。記者林子桓／攝
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