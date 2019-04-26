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FinTechSpace企業實驗室公布六主題 9新創團隊5月進駐

2019-04-26 11:15經濟日報 記者陳美君╱即時報導

金融科技創新園區FinTechSpace為打造金融科技跨域之共創生態，目前共有9家金融機構與科技廠商加入「金融共創」的行列，設立創新實證或創新人才發展的主題實驗室，首波主題公布如下：華南銀行-「開放帳戶」實驗室、中國信託-「創新數據應用」實驗室、上海商銀-「校園創新」實驗室、遠東商銀-「個人社群銀行（Bankee）」實驗室、台灣微軟-「AB Lab （Ai+Blockchain）」與永豐銀行-「Partner APIs」實驗室，各機構針對企業主軸進行創新議題實證與發展，預計將於年底進行成果發表。

金管會為推動國內金融科技發展，指示金融總會設立國內第一座聚焦金融科技產業生態的實體共創空間-「金融科技創新園區FinTechSpace」，並委託資策會負責維運，營運至今已逾半年，已舉辦監理門診、法規健檢、資安健檢、財會輔導、新創講座、國際媒合、產業工坊、研討會等近200場活動。

與金融機構與科技廠商合作之企業實驗室，首創創新策略、創新市場、創新實證等「三創」輔導，透過與參與機構進行需求確認、目標規劃、實驗設計與執行、定期檢視與成效評估等系統性輔導與管理機制，逐步與市場接軌方向邁進。

FinTechSpace 5月將新增9家新創團隊進駐，包含普匯金融、睿元國際、雲飛傳媒、雲想科技、博歐科技、塞特科技、全城地產、Formosa Financial及Caulis，領域涵括借貸、資訊整合平台、支付、身分認證、資訊安全、智能理財與區塊鏈等，除享有實體空間資源外，將藉由一站式的輔導接軌市場，協助新創於初期發展階段奠定堅實的基礎，逐步朝市場落地發展。

目前共有77家進駐單位，包含來自美國、日本、新加坡、菲律賓、香港及瑞士等國際團隊。

FinTechSpace未來將持續鼓勵創新營運與實證，除了協助新創紮根，集結創新能量與跨域共創外，將推動產業人才需求與校園人才培育銜接，並增加國際資源挹注，規劃國際合作招募活動與雙向國際軟著陸實驗計畫，以多元面向深化交流，強化與金融科技多元單位擴大資源合作網絡，協助提高台灣金融科技發展的國際能見度。

歡迎各家金融機構、科技廠商、學研單位、新創加速器等加入，促進國內外產學研創深度交流與實質合作，為台灣金融科技產業碰撞出更多火花。

金融科技

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