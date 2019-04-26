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匯豐經理人：台股評價在合理區間 殖利率高具吸引力

2019-04-26 11:13聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台股站上1萬9000點，投資人也戒慎恐懼。滙豐中華投信投資長張靜宜表示，儘管全球景氣及企業盈利前景增長可能隨之趨緩，從風險報酬比的夏普值分析，台股依舊領先其他成熟或新興市場的風險性資產，代表台灣股票市場配息穩定，具有長期的投資價值。

尤其宏觀政策有望維持寬鬆支持經濟成長、政府推出橫跨多年的公共基建投資計劃，甫以若干產業受惠於中美貿易協商的訂單轉移或貿易分工，將進一步鞏固台股未來的成長動能。

「萬點已經不高了，」滙豐成功基金經理人林重光表示，代表經濟基本面的景氣指標如外銷訂單年增率、經濟合作開發組織（OECD）綜合領先指標以及美國採購經理人指數等皆持續回落修正，國內投資人信心更隨著近期全球股市反彈有落底回升的跡象，顯示台股未來仍有表現空間。

從評價面來看，林重光指出，台股目前處於長期趨勢平均的合理區間，也位於循環性修正與結構性變化的關鍵位置，再加上台股的高殖利率優勢，有望持續吸引外資期貨及現貨買超，有利於台股後市發展。但投資人仍需留意台灣出口與製造業，將一定程度受到科技下行週期、全球市場及中國經濟放緩的壓力影響。

個別產業來看，電子產業基於科技產品終端需求多不見起色，考量2019年整體智慧型手機出貨量恐下滑，且iPhone手機甚至將面臨10%以上的衰退，滙豐中華投信認為，電子業股價已提前在上半年反應下半年庫存去化的利多。

雖然油價近期呈現落底反彈的態勢，但因農曆新年期間拉貨動能下滑，滙豐中華投信對於非金電產業第一季獲利仍較為保守，待年後補庫存的需求出現或將拉動獲利動能。隨著中國擴大流動性，塑化類需求緩步復甦，惟仍明顯低於往年水準；水泥報價則因受惠於中國大陸調控及政刺激經濟策，在價格上形成支撐。

金融股部分，壽險業面臨資本利得減少、美國公債殖利率曲線倒掛與現金股利配發下滑的壓力，預料壽險業表現將受到壓抑；銀行業則因受到匯率和股市波動的影響較壽險業小，成為防禦型投資標的。

去年股市由紅翻黑但滙豐成功基金績效表現優異，林重光解釋，因有效運用槓鈴式操作策略，配置攻擊與防守因子，並因應市場趨勢作調整。未來相對看好具旺季效應、基本面受惠於產業景氣回升或產品報價具跌深反彈契機的類股，例如自行車、紡織及製鞋等。受外資青睞的自動化類股，近期有機會落底，是進場時機。

滙豐成功基金經理人林重光認為台股未來仍有表現空間。記者沈婉玉／攝影
滙豐成功基金經理人林重光認為台股未來仍有表現空間。記者沈婉玉／攝影
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