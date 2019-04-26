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「共享寶馬」聲名大噪 3千輛棄車墳場揭血淋淋騙局

誰說行動支付僅小額消費？ 他用LINE Pay買700萬元豪表

2019-04-26 10:10經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

別以為行動支付都只是小而消費在使用，台北101就曾經有豪客用LINE Pay刷了700萬元，買了頂級手表，看好行動支付潛力，台北101推出行動支付「101 Pay電子錢包」，從零嘴到鑽石，都可以透過101 Pay支付。

根據台北101購物中心滿意度調查，目前台北101會員中，超過四成習慣透過App獲得優惠資訊，六成以上客戶習慣使用App電子會員卡來累積會員消費、累積101 Points購物金點數，還有近半會員期望App能導入行動錢包的功能。

觀察目前市場推廣的行動支付，多以低單價的商品或民生消費為推廣場景，但台北101近年來積極導入行動支付，館內即曾有尊榮會員使用LINE PAY行動支付購買高價手表，成交單筆超過700萬元，其他行動支付高單精品交易亦比比皆是，足見高端精品客層使用行動支付之消費潛力 。

看好行動支付的高端消費實力，台北101上線全新TAIPEI 101 MALL App，推出101 Pay行動錢包，整合多重信用卡、金融卡優惠，並讓支付、累點、回饋一機搞定，使全館從零食到鑽石都可以折抵購入。

台北101表示，新服務上線期望達到線上串連線下、綁卡串聯點數、點數串聯購物等多項服務連結，同時升級服務體驗 ，並提供購物金點數自動累計、電子抵用券自動兌換、電子發票載具、停車費試算等，還有多項App專屬優惠，可擴大點數經濟，預計導入101Pay後，今年度行動支付交易可占全館交易10%以上。

台北101發現行動支付不是只有小額消費會使用，有VIP以LINE Pay買了價值...
台北101發現行動支付不是只有小額消費會使用，有VIP以LINE Pay買了價值超過700萬元的頂級手表，因此決定推出101 Pay，整合支付回饋等店內所有消費活動。圖／台北101提供
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