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金管會推雙語分行 台銀、兆豐、華銀等願任示範行

2019-04-26 06:21聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為配合政府在2030年打造台灣成為雙語國家的政策，金管會規劃採二階段方式推動銀行建置「雙語分行」，已初步詢問各銀行擔任示範性分行的意願，今天將在「本國銀行總經理業務聯繫會議」中討論，瞭解各銀行的看法，以訂定具體實施計畫及期程。

包括台銀、一銀、華銀、合庫、兆豐等銀行，都回覆有擔任示範銀行的意願。華銀高層表示，公股銀行一定會盡量配合政策。

台銀主管表示，台銀已建構雙語環境，包括英文的標示、導引、表單，以及第一線櫃台有專人提供英文服務及雙語諮詢等，但尚無英文APP及英文企業社會責任報告書，要具備哪些條件與規格，才能達到金管會雙語分行的要求，還需要進一步討論才能瞭解。

兆豐銀行高層表示，兆豐銀員工有六成都通過英文檢定考試，已建置英文版網路銀行，提供英文書表、財報，有21家分行有雙語標示，有17家同時具備中英文標示服務，且提供專人雙語諮詢服務，也提供英文客服，英文APP則正在建置中。

金管會初步規劃，金融機構要提升員工英文能力，及打造友善雙語金融服務環境，推動銀行分行服務櫃台「雙語環境」，並提供「雙語諮詢」，初步先徵詢自願的銀行設置示範性分行，第二階段就會要求資產上兆的銀行，在北中南各要設一家雙語分行。

以此推算，國內共有16家銀行資產兆元以上，全台將至少有48家雙語分行。

台銀等銀行，有擔任「雙語分行」示範銀行的意願。圖／聯合報系資料照片
台銀等銀行，有擔任「雙語分行」示範銀行的意願。圖／聯合報系資料照片
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