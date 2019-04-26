親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

刷卡繳稅，各銀行的優惠方案不同。 圖／聯合報系資料照片
刷卡繳稅，各銀行的優惠方案不同。 圖／聯合報系資料照片
分享
刷卡繳稅神卡年年變，據各銀行已公布刷卡繳稅方案，2019年的刷卡繳稅神卡，由中國信託銀行的商旅鈦金卡奪下，該卡無論在現金回饋，還是分期零利率，都是目前市場最優。

5月繳納綜合所得稅季節即將到來，中信商旅鈦金卡為當前已公布刷卡繳稅方案中，唯一提供現金回饋者。無論繳納的稅款多少，一律回饋稅款的0.3%，而且回饋金額無上限。

中信銀行的現金回饋，為可折抵下一期的信用卡款，如果下期沒用完，可折抵的金額不會歸零，卡片有效期限內都能繼續抵。

假設商旅鈦金卡失效了，只要還有中信銀行的其他有效信用卡，且跟銀行往來關係正常、沒欠銀行錢，可折抵的金額，也能移轉到其他信用卡；不過，如果一張中信的有效卡都沒有，或是有其他卡但信用有問題，可折抵的金額將會歸零。

分期零利率方面，中信商旅鈦金卡最長可分到12期，與富邦J卡一樣，都是當前喊出零利率的卡片中，分期期數最長者。

今年的刷卡繳稅方案，最吸睛的有兩項，一是中信商旅鈦金卡奪下繳稅神卡封號，另一是新光銀行宣布，該行信用卡紅利點數可折抵綜所稅款，市場唯一。

新光銀行表示，該行1,000點紅利點數，可抵60元稅款，但有折抵上限，與紅利點數折抵下一期卡款併計，最多就是1萬點。

台新銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等，則以抽獎為主。用台灣行動支付Pay綁定台新卡或富邦卡繳綜所稅，可抽黃金、iPhone XS、Sony Xperia XZ3、統一超商禮券等；國泰世華銀行則是抽萬元刷卡金。

刷卡繳稅的稅款，為何無法累積紅利點數，或像中信商旅鈦金卡那樣，給現金回饋？

銀行信用卡主管不約而同指出，現在提供刷卡繳稅服務，已經不收手續費了，加上刷卡繳稅款是銀行先在今年6月6日統一付給國庫，6月6日後，再讓卡友按各自的信用卡繳款日付錢，等於銀行先幫卡友代墊稅款，根本沒利潤。

刷卡繳稅該注意哪些事？財政部中區國稅局局長宋秀玲提醒，刷卡繳稅要在5月31日(含)前完成，逾期只能用現金繳稅款。

新光銀行主管也提醒，必須是納稅義務人或配偶名義持有的信用卡，才能刷卡繳稅。

另外，每一申報戶只會有一組有效授權碼，假設繳稅後，發現金額不對，想要重新刷，就算是想補差額，也必須確認前次的授權交易已經取消。所以，記得打電話給銀行的客服人員，取銷上一次的授權。

刷卡中信銀行稅款

相關新聞

基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09

台北101 PAY上線 行動支付占比估將突破10%

2019-04-25 19:34

中信金暑期實習計畫招募 首次提供上海實習機會

2019-04-25 18:38

調降中小企業信保基金手續費 蘇揆：能喬就喬

2019-04-25 17:45

元大證金併環華證金主業務 擴市占助獲利

2019-04-25 14:33

新台幣開盤貶3.5分 為30.910元

2019-04-25 09:34

元大 收購環華證金業務

2019-04-25 03:18

台壽高雄總圖BOT案 上樑

2019-04-25 03:18

朱潤逢掌高雄銀 29日交接

2019-04-25 03:18

上海銀射五箭 拚業績

2019-04-25 03:18

四措施…促董監薪資合理化

2019-04-25 03:18

保險錢進照護 金管會助攻

2019-04-25 03:18

陸資投資大同挨罰 強制執行

2019-04-25 02:23

彭雪芬任新光金董事遲遲未辭 顧立雄：限期改善

2019-04-25 00:06

台新、新光釐清關係 金管會促金金分離

2019-04-25 00:00

貨幣黃金交叉 續航14月

2019-04-24 23:59

台新金：大股東個人事宜

2019-04-24 23:55

顧立雄盯上台新金董娘 台新金與新光金要合併了嗎？

2019-04-24 23:14

錠嵂保經為清寒家庭募集物資、修繕環境

2019-04-24 22:00

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

確定了！長榮空服員5月13日啟動罷工投票

2019-04-25 09:44

長榮空服5月13日罷工投票 學者：這次旅客不一定埋單

2019-04-25 11:25

台商回流最大咖將現身了！一口氣投資500億元

2019-04-25 18:07

保險局長施瓊華：保戶信心恐潰散 不准南山停新系統

2019-04-25 20:06

台灣虎航冬季班表29日開賣　多條航線有優惠

2019-04-25 15:57

斥資百億元的境界改回IT舊系統？南山人壽二周內評估

2019-04-25 18:30

租金怎申報 不被多課稅？

2019-04-25 14:35

《與惡》收視旺 華研旗下歌手成績傲人

2019-04-25 15:11

台商回流投資破2000億 人才土地需求最大

2019-04-25 16:07

蘋果第2家台灣直營店傳將開幕 公司未回應

2019-04-25 12:14

空屋多就不用蓋公宅？ 朱立倫批柯文哲：張飛打岳飛

2019-04-25 15:58

長榮何時罷工？ 學者預測：最快六月中

2019-04-25 14:41

沈榮津：台灣搶得離岸風電發展先機 亞洲第一棒

2019-04-25 11:28

董明珠再出手 銀隆前總裁孫國華等6人被抓

2019-04-25 23:03

不受限陸廠求償 華映子公司擬全數出脫大同股權

2019-04-25 12:49

不怕倒店潮　金礦咖啡店面的新租客是他

2019-04-25 16:38

大福彩27日下市頭獎衝3.2億 普獎獎金有望增20倍

2019-04-25 15:40

策略行銷／台灣賓士 四路驅動純電時代

2019-04-25 04:39

長榮董事長重申：罷工是雙輸

2019-04-25 14:27

大毅老爺行旅超越五感開展 帶領旅人探索台中人文風情

2019-04-25 09:39

工研院車電展秀智慧駕駛解決方案 南寮自駕實驗將運行

2019-04-25 12:14

無線充電前景俏 2023年出貨量上看21億台

2019-04-25 11:09

6年多頭結束面板價跌 友達首季轉虧

2019-04-25 15:31

基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09

微風之夜5月10日登場 米其林下午茶討鑽石VIP歡心

2019-04-25 08:51

宏盛喜迎入帳高峰 減資2成退還股東2元

2019-04-25 18:15

雷虎科技與中華電信合作5G無人機空中基地台

2019-04-25 12:00

影／蔡英文總統參觀電子遊戲機展 體會VR槍戰遊戲

2019-04-25 12:01

大飲修改106年報 原來監察人也是公司自己人

2019-04-25 20:28

第1季獲利創11季低 旺宏：最壞情況已過

2019-04-25 16:05

綜所稅降至40% 開放行動支付繳費

2019-04-25 20:33

全球離岸風電產業高峰會 歐商：台風電2025增至5.5GW

2019-04-25 15:00

業務最前線／價值鏈的核心精神

2019-04-25 04:39

接見中小企業代表 蘇貞昌自嘲：無法捧場美吾髮

2019-04-25 16:06

影／穩懋：預估Q2回穩 營收成長15%

2019-04-25 20:01

5G釋照勢在必得 台灣之星準備170億銀彈

2019-04-25 18:38

創新平台／廢渣變黃金

2019-04-25 04:39

名軒開發大案來了！總銷180億元淡水新市鎮造鎮案動工

2019-04-25 18:35

中信金暑期實習計畫招募 首次提供上海實習機會

2019-04-25 18:38

連日高溫用電量屢創新高 經濟部：不用擔心

2019-04-25 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top