刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



刷卡繳稅，各銀行的優惠方案不同。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 刷卡繳稅神卡年年變，據各銀行已公布刷卡繳稅方案，2019年的刷卡繳稅神卡，由中國信託銀行的商旅鈦金卡奪下，該卡無論在現金回饋，還是分期零利率，都是目前市場最優。

5月繳納綜合所得稅季節即將到來，中信商旅鈦金卡為當前已公布刷卡繳稅方案中，唯一提供現金回饋者。無論繳納的稅款多少，一律回饋稅款的0.3%，而且回饋金額無上限。

中信銀行的現金回饋，為可折抵下一期的信用卡款，如果下期沒用完，可折抵的金額不會歸零，卡片有效期限內都能繼續抵。

假設商旅鈦金卡失效了，只要還有中信銀行的其他有效信用卡，且跟銀行往來關係正常、沒欠銀行錢，可折抵的金額，也能移轉到其他信用卡；不過，如果一張中信的有效卡都沒有，或是有其他卡但信用有問題，可折抵的金額將會歸零。

分期零利率方面，中信商旅鈦金卡最長可分到12期，與富邦J卡一樣，都是當前喊出零利率的卡片中，分期期數最長者。

今年的刷卡繳稅方案，最吸睛的有兩項，一是中信商旅鈦金卡奪下繳稅神卡封號，另一是新光銀行宣布，該行信用卡紅利點數可折抵綜所稅款，市場唯一。

新光銀行表示，該行1,000點紅利點數，可抵60元稅款，但有折抵上限，與紅利點數折抵下一期卡款併計，最多就是1萬點。

台新銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等，則以抽獎為主。用台灣行動支付Pay綁定台新卡或富邦卡繳綜所稅，可抽黃金、iPhone XS、Sony Xperia XZ3、統一超商禮券等；國泰世華銀行則是抽萬元刷卡金。

刷卡繳稅的稅款，為何無法累積紅利點數，或像中信商旅鈦金卡那樣，給現金回饋？

銀行信用卡主管不約而同指出，現在提供刷卡繳稅服務，已經不收手續費了，加上刷卡繳稅款是銀行先在今年6月6日統一付給國庫，6月6日後，再讓卡友按各自的信用卡繳款日付錢，等於銀行先幫卡友代墊稅款，根本沒利潤。

刷卡繳稅該注意哪些事？財政部中區國稅局局長宋秀玲提醒，刷卡繳稅要在5月31日(含)前完成，逾期只能用現金繳稅款。

新光銀行主管也提醒，必須是納稅義務人或配偶名義持有的信用卡，才能刷卡繳稅。

另外，每一申報戶只會有一組有效授權碼，假設繳稅後，發現金額不對，想要重新刷，就算是想補差額，也必須確認前次的授權交易已經取消。所以，記得打電話給銀行的客服人員，取銷上一次的授權。