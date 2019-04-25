基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



好享退「全民退休投資專案」開放報名兩周，人數已達3.7萬人，4月底前完成報名，都可獲得基富通0元酷碰券及超商咖啡兌換券各一張。活動反應熱烈，預估到月底時的報名人數上看5萬人。

好享退「全民退休投資專案」由金管會主委顧立雄提出，投信投顧公會、證基會、集保主辦，基富通執行，11日開放報名，到25日晚上9時，報名人數超過3.7萬人。

基富通董事長林修銘表示，專案開放報名24小時之內，報名人數即達成預定的1萬人名額，報名加碼延長到4月底，反應仍相當熱烈，甚至還有人建議繼續延長報名期間，專案推動諮詢小組還在考慮中。不過，4月底前完成報名，才能享受較多的早鳥優惠。

基富通表示，報名的民眾中，新客戶的比重節節升高，從報名之初的三成增加到最近的約六成。在這兩周內，客服接到的詢問電話是平常的十倍之多，可見專案已激發人們對於退休投資理財的重視。

基富通統計，好享退專案推出以來，線上開戶的數量較過去大幅增加七、八倍，顯示線上開戶確實也符合現代的多數投資人透過網路來進行理財的行為。

由於報名後的民眾還必須在基富通完成開戶，才可以在7月底產品上線時進行扣款的約定，為方便民眾開戶，基富通也建議民眾多多使用網銀或金融卡等線上開戶的方式，最快一天就能完成開戶流程。

依專案預定時程，安聯投信、國泰投信與群益投信這三家入選全民退休投資專案的投信，在18日提交組合型基金，下周一（29日）由專案小組來審定這些提案，預計7月底基金就會上架銷售。