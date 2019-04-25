慘！健康管理型外溢保單 首季只賣出一張

2019-04-25 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險局今（25）日公布今年第1季外溢保單銷售情況，截至3月底共有7家壽險推出16張外溢保單，初年度保費收入約6,735萬元，比起去年第1季成長高達9成。可惜「健康管理型」銷售情況每況愈下，今年第1季2家壽險公司總共僅賣出1張。

據保險局統計，今年第1季外溢保單初年度保費收入約6,735萬元，比起去年同期572萬元，成長高達9成。新契約保費件數共7,790件，比起去年同期1161件，也大幅增加近71%。截至今年3月底，市場上共有7家壽險公司開發16張外溢保單。銷售前3名分別是國泰人壽、南山人壽、富邦人壽。

依外溢保單類型可細分成3類，包括「以運習慣折減保費或增加保額」(簡稱健走型)、「以體況數值折減保費或增加保額」(簡稱健檢型)、「提供其他非現金方式給付促進健康的服務」(簡稱健康管理型)。

以近年市場銷售來看，「健走型」最受歡迎，首季新契約賣出747件，初年度保費收入3,410萬元，比起去年同期的52件、初年度保費79萬元，年成長超過9成。其中，國泰人壽共推3張健走型外溢保單，是目前推出健走型外溢保單的6家壽險中銷售第一名，首季賣出600多件、初年度保費約3,000多萬元。

件數最多的則是「健檢型」，今年第1季新契約件數共7,042件，初年度保費收入3,323萬元，比起去年同期的1106件、初年度保費486萬元，年成長超過8成。其中南山人壽去年11月份推出新健檢型外溢保單，帶動銷售成長貢獻最大，南山人壽這張保單首季賣出7,000多件，初年度保費約2900多萬元。至於「健康管理型」銷售情況則一直處於低迷的狀態，目前新壽、富邦有這類外溢保單，但今年一整季下來兩家公司只賣出1張保單，甚至比去年第1季的3張還少。