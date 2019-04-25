保險局長施瓊華：保戶信心恐潰散 不准南山停新系統

2019-04-25 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽變更保費收費方式挨罰600萬元後，金管日前會再度出手，認為南山人壽投資國內股票及外匯操作有六大缺失，再祭罰款一百八十萬元。圖為南山總部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 今（25）日驚傳南山人壽承諾工會，針對新的IT核心系統「境界成就計畫」二周內評估三種可行性方案，包括新舊系統平行測試、恢復舊系統可能性及如何儘速讓新系統穩定運行等。保險局局長施瓊華晚間表示，她很擔心「衝擊太大、南山人壽保戶信心會潰散」，她強調絕對不允許南山人壽停掉境界新系統！而是必須從恢復舊系統平行測試跟新系統穩定二種方式，先解決目前的問題再說。同時她未來也將要求所有保險公司新系統上線一定要與舊系統並行。

施瓊華說，協商只是請公司研究一下，希望部份協商改善的方式。新系統原訂5月可以完全沒有問題，官員表示是讓它繼續，但是因為新系統上路後並沒有跟舊系統並行測試過，有些錯誤累積到現在，不確定它新系統能完全沒有問題。「這麼長時間業務員也很急，就覺得舊的比較好。」

另外有南山人壽業務員也質疑新系統沒效率跟查資料不清楚，因此保險局才會希望公司是否先恢復舊系統先並行，舊系統也有它的好處，至少也能知道確認新系統怎麼往前走。施瓊華強調並沒有叫新系統停下來，選擇比較重要的先試，正在想一些解決辦法，業務員沒信心也不行，只是研究用什麼方式把嚴重的部份先處理，讓往前走更順一點。

她也說，接下來每周都會跟南山人壽開會，找出比較合適方式，讓新系統錯誤率比較低，現在怕外面揣測太多，將讓保戶信心受太大衝擊。未來壽險公司若要更新核心IT系統，施瓊華強調，他一定要求新舊系統要先並行，不然像南山境界這樣風險太大。