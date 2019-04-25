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美元投資型保單連二月退燒 保費腰斬

2019-04-25 19:48經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

外幣投資型保單退燒！金融監督管理委員會今（25）日公布，壽險業2月底外幣保險商品銷售不如去年同期，且今年來已連續二個月衰退。其中外幣投資型保險新契約保費收入2月約128億元，較元月再衰退43%。累計前2月355.77億元，亦較去年同期亦衰退39%，衰退幅度較大。

保險局主祕林耀東表示，今年前2月外幣投資型保單衰退的原因，主要是因為去年元月基期特別的高，當時「連結目標到期型外幣保單」大賣，去年基期比較高的緣故。壽險業辦理外幣投資型保單業務前三名分別為法國巴黎人壽、保誠人壽與南山人壽

保險局今天公布最新2月底統計數字，累計前2月整體壽險業外幣投資型保險新契約保費收入355.77億元；若加計傳統型外幣保單652.45億元，整體外幣保險新契約保費收入折合約1,008.22億，年衰退則約21%。

2月外幣保單幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣。其中美元保險新契約保費收入約10.85億美元，月減25%，亦連二個月衰退，其中2月投資型僅2.92億美元，占比約27%，年減率高達48%。累計前2月來看美元投資型亦腰斬，衰退54%；2月傳統型保險約7.93億美元，占比約73%，年減10.8%。美元外幣投資型保單前三名為法國巴黎人壽、南山人壽與保誠人壽，傳統型最多為國壽、南山與富邦。

澳幣保險新契約保費收入1~2月約2.29億澳元，其中投資型保險約0.83億澳元。銷售投資型前三名為法國巴黎、國壽與保誠；傳統型則為新壽、國壽與富邦。

人民幣投資型保單比重最高，前2月新契約保費收入約13.8億人民幣，占比約95%。金管會表示，保險業銷售該等保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。

保險保單保費

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