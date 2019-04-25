中信金暑期實習計畫招募 首次提供上海實習機會

2019-04-25 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中信金控平均每位董事酬金超過新台幣5000萬元，是928家上市公司中唯一一家。圖為中信金融園區。 聯合報系資料照 分享 facebook 中信金控推出2019年「Rising Star暑期實習計畫」，提供青年學子提早進入職場學習金融實務的機會，體驗精采難忘的暑期實習，還有機會前往中國信託金控海外據點，希望藉此發掘出更多有潛力、具備創新思維、多元跨界的金融業明日之星。

中信金控表示，「Rising Star暑期實習計畫」有豐富紮實的訓練資源，在兩個月暑期實習期間，實習生將參與公司實務運作、學習專業知識，亦可親身體驗中國信託特有的公益文化及活動。

除了優於市場行情的實習薪資，實習生還能享受「信心、用心、貼心、關心、開心」五「心」級福利待遇，像是比照正職員工的多元免費午餐、頂級健身房、圖書館、交誼廳、休閒中心等設施，公司也特別安排金融與職涯相關講座，強化實習生的職場軟實力。

暑期實習結束後，實習生有機會進一步獲得學期間實習，持續參與各項公司活動，過程中表現優異者更能預先取得隔年度儲備幹部（Management Associate，MA）錄取資格。

中信金控表示，2019年「Rising Star暑期實習計畫」國際金融組首次提供上海實習機會，鼓勵青年學子跨出臺灣、勇於接受挑戰，成為具備國際視野的金融人才。凡成功錄取的實習生將獲得中信金控補助來回機票與實習間住宿，於上海據點輪調前、中、後臺，並參加城市之旅深入認識當地文化，如表現良好，畢業後更有機會直接留任上海工作。

「Rising Star暑期實習計畫」共有法人金融、國際金融、個人金融、資本市場、風險管理、數據科技、保險、投資等組別，歡迎預計於2020年6月畢業之大學、碩士生，或已考上研究所的準碩士生報名申請，名額有限，擇優錄取。