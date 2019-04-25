親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

日職／王柏融第4打席安打出現 火腿劇戲性追平比數

中信金暑期實習計畫招募 首次提供上海實習機會

2019-04-25 18:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中信金控平均每位董事酬金超過新台幣5000萬元，是928家上市公司中唯一一家。圖...
中信金控平均每位董事酬金超過新台幣5000萬元，是928家上市公司中唯一一家。圖為中信金融園區。 聯合報系資料照
分享
中信金控推出2019年「Rising Star暑期實習計畫」，提供青年學子提早進入職場學習金融實務的機會，體驗精采難忘的暑期實習，還有機會前往中國信託金控海外據點，希望藉此發掘出更多有潛力、具備創新思維、多元跨界的金融業明日之星。

中信金控表示，「Rising Star暑期實習計畫」有豐富紮實的訓練資源，在兩個月暑期實習期間，實習生將參與公司實務運作、學習專業知識，亦可親身體驗中國信託特有的公益文化及活動。

除了優於市場行情的實習薪資，實習生還能享受「信心、用心、貼心、關心、開心」五「心」級福利待遇，像是比照正職員工的多元免費午餐、頂級健身房、圖書館、交誼廳、休閒中心等設施，公司也特別安排金融與職涯相關講座，強化實習生的職場軟實力。

暑期實習結束後，實習生有機會進一步獲得學期間實習，持續參與各項公司活動，過程中表現優異者更能預先取得隔年度儲備幹部（Management Associate，MA）錄取資格。

中信金控表示，2019年「Rising Star暑期實習計畫」國際金融組首次提供上海實習機會，鼓勵青年學子跨出臺灣、勇於接受挑戰，成為具備國際視野的金融人才。凡成功錄取的實習生將獲得中信金控補助來回機票與實習間住宿，於上海據點輪調前、中、後臺，並參加城市之旅深入認識當地文化，如表現良好，畢業後更有機會直接留任上海工作。

「Rising Star暑期實習計畫」共有法人金融、國際金融、個人金融、資本市場、風險管理、數據科技、保險、投資等組別，歡迎預計於2020年6月畢業之大學、碩士生，或已考上研究所的準碩士生報名申請，名額有限，擇優錄取。

實習中信金控上海

相關新聞

調降中小企業信保基金手續費 蘇揆：能喬就喬

2019-04-25 17:45

元大證金併環華證金主業務 擴市占助獲利

2019-04-25 14:33

新台幣開盤貶3.5分 為30.910元

2019-04-25 09:34

元大 收購環華證金業務

2019-04-25 03:18

台壽高雄總圖BOT案 上樑

2019-04-25 03:18

朱潤逢掌高雄銀 29日交接

2019-04-25 03:18

上海銀射五箭 拚業績

2019-04-25 03:18

四措施…促董監薪資合理化

2019-04-25 03:18

保險錢進照護 金管會助攻

2019-04-25 03:18

陸資投資大同挨罰 強制執行

2019-04-25 02:23

彭雪芬任新光金董事遲遲未辭 顧立雄：限期改善

2019-04-25 00:06

台新、新光釐清關係 金管會促金金分離

2019-04-25 00:00

貨幣黃金交叉 續航14月

2019-04-24 23:59

台新金：大股東個人事宜

2019-04-24 23:55

顧立雄盯上台新金董娘 台新金與新光金要合併了嗎？

2019-04-24 23:14

錠嵂保經為清寒家庭募集物資、修繕環境

2019-04-24 22:00

拚綠色金融 永豐金：今年放款目標增逾3成

2019-04-24 21:42

3月M1B及M2年增率上升 差距5年最大

2019-04-24 20:28

開發金旗下環華證金 擬1500萬元讓與元大證金

2019-04-24 20:07

審慎推廣逐筆撮合 擬真平台試下單

2019-04-24 19:39

元大證金以1,500萬元 買下環華證金業務

2019-04-24 19:25

元大證金合併環華證金 證金公司元大獨佔

2019-04-24 18:56

陸資違規買大同不繳罰鍰 顧立雄：強制執行

2019-04-24 17:32

影／ATM進化！VTM、STM開戶更輕鬆

2019-04-24 17:04

旅日必備神卡！兆豐「利多御璽卡」海外3%現金回饋無上限

2019-04-24 16:36

台新美元活存衝2.9% 部分提領續享高利、中途解約利息不打折

2019-04-24 16:33

地震險列強制保險？ 金管會支持可以列舉抵稅

2019-04-24 15:52

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

確定了！長榮空服員5月13日啟動罷工投票

2019-04-25 09:44

長榮空服5月13日罷工投票 學者：這次旅客不一定埋單

2019-04-25 11:25

顧立雄盯上台新金董娘 台新金與新光金要合併了嗎？

2019-04-24 23:14

長榮航罷工危機 董事長發信給員工：不可能妥協

2019-04-24 23:54

環球晶：12吋矽晶圓報價鬆動

2019-04-25 02:23

只有媽祖能證明？立委質疑郭董涉內線交易 律師這麼說

2019-04-24 22:03

寶佳插旗 東元集團不畏戰

2019-04-24 23:36

聯電 將買20萬張庫藏

2019-04-25 02:23

華映 要賣近6萬張大同股

2019-04-25 02:23

貨幣黃金交叉 續航14月

2019-04-24 23:59

長榮航勞資協商 絆腳石…難解

2019-04-24 23:36

三星加碼半導體 強槓台積

2019-04-25 02:23

公平會重罰6,000萬 水泥業者叫苦

2019-04-24 21:18

中鋼股東會紀念品 超暖心

2019-04-24 23:31

遊輪延誤遭抗議 雄獅澄清賠償現金與抵用券

2019-04-25 00:58

稅改新正義？陳冲：受薪階級不應單獨負擔太多稅賦

2019-04-24 22:28

空服醞釀罷工 長榮董座林寶水強硬：絕不妥協

2019-04-24 21:22

三星緊追台積 砸1160億美元

2019-04-25 00:23

資金行情要來了？國人定存轉活存 3月M1B年增率逾三年高點

2019-04-24 21:02

自然人憑證「讀不到」 有解

2019-04-25 03:21

郭董涉內線交易？ 律師：須舉證

2019-04-24 23:36

上海銀射五箭 拚業績

2019-04-25 03:18

預拌混凝土聯合漲價 重罰

2019-04-25 02:23

朱潤逢掌高雄銀 29日交接

2019-04-25 03:18

蘋果第2家台灣直營店傳將開幕 公司未回應

2019-04-25 12:14

租金怎申報 不被多課稅？

2019-04-25 14:35

沈榮津：台灣搶得離岸風電發展先機 亞洲第一棒

2019-04-25 11:28

大陸來源收入 須報營所稅

2019-04-25 03:21

不受限陸廠求償 華映子公司擬全數出脫大同股權

2019-04-25 12:49

台灣虎航冬季班表29日開賣　多條航線有優惠

2019-04-25 15:57

開發金旗下環華證金 擬1500萬元讓與元大證金

2019-04-24 20:07

《與惡》收視旺 華研旗下歌手成績傲人

2019-04-25 15:11

產創修法 每年估創造千億投資

2019-04-25 01:37

預拌混凝土業者：將提出行政訴訟

2019-04-25 02:23

台商回流最大咖將現身了！一口氣投資500億元

2019-04-25 18:07

台新、新光釐清關係 金管會促金金分離

2019-04-25 00:00

國巨 Q1純益減三成

2019-04-24 23:36

全球採購大會啟航 千億買主來台找商機

2019-04-24 20:07

元大 收購環華證金業務

2019-04-25 03:18

空屋多就不用蓋公宅？ 朱立倫批柯文哲：張飛打岳飛

2019-04-25 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top