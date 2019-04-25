斥資百億元的境界改回IT舊系統？南山人壽二周內評估

2019-04-25 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽企業工會原訂明（26）日赴行政院舉行大型陳情活動，經保險局居中協商，南山人壽代理總經理范文偉承諾公司願意評估三種方式，包括新舊系統平行測試、恢復舊系統可能性及如何讓新系統更穩定等三種方式，評固後將於二周內完成報告，並同時回覆給保險局。南山企業工會同意宣布取消明天赴政院的大型陳情，

南山人壽外傳斥資百億元的新系統「境界成就計畫」去年9月18日正式上線，新IT系統整合包括從前端的保障分析、建議書、保單受理、核保，保單契約服務，以及各項理賠等服務，同步串連後端的投資、財務會計、經營績效管理等系統，南山人壽期能即時快速反應外界變化，提升營運效能，更能直接主動接觸客戶、全面升級客戶體驗，提供客戶即時需要，邁向服務新里程碑。

但是正式上線後卻陸續出包，傳出理賠金算錯、保單未催繳就失效、未成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常，業務員獎金錯計以及業務員抱怨新保單送件核保速度變慢等狀況，金管會主委顧立雄日前遭立委質詢時表示將「盯緊南山，保戶權益絕對不能受影響！」同時也傳出保險局可能對南山人壽開罰。

原本南山工會打算行政院陳情，但昨天經保險局找來公司高層主管與工會代表協商，南山人壽允諾二周內評估三種方案，包括一、新、舊系統平行測試；二、恢復舊系統可能性；三、評估如何儘穩讓新系統穩定運行等三種方案，工會因此同意取消明天發動赴行政院向院長蘇貞昌陳情的活動。代理總經理范文偉今天也署名向所有通路公告。